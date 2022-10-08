Врач Хорошев рассказал, почему нельзя отказываться от алкоголя

Невролог Хорошев: в малых дозах алкоголь полезен для сосудов и психики

08 октября 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Полный отказ от алкоголя вреден, считает Павел Хорошев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В малых дозах алкоголь необходим человеку для хорошей работы сосудов и поддержания психического здоровья. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «На самом деле полный отказ от алкоголя не будет вполне полезен. Замечено, что все высокоразвитые животные пристрастны к нему в той или иной степени. Они ищут в лесу какие-то дикие прокисшие яблоки, съедают, и испытывают долгую эйфорию. Есть наблюдение, что у людей, ведущих нормальную жизнь, в меру употребляющих алкоголь, сосуды чище, чем у тех, кто полностью отказался от него. Он нам необходим, но доза тут индивидуальная. Алкоголь оказывает положительное воздействие и на сосуды, и на наше психическое здоровье. Жизнь наша нагружена, драматична, травматична и ни у каждого есть возможность заниматься духовными практиками, которые человека бы успокоили», — объяснил Павел Хорошев. По словам невролога, полезнее всего напитки, разбавленные до 20 градусов. «Самым безопасным, чистым продуктом является водка, но тут великая проблема в дозе. Поэтому идеальный продукт — саке, разведенный до 20 градусов. Спиться меньше шансов», — отметил Хорошев. При этом врач подчеркнул, что пиво, вино, коньяк негативно сказываются на здоровье. «Ни в коем случае не пиво, это самое ужасный вид алкоголя. Поскольку в нем содержится огромное количество нежелательных, особенно для мужчин, компонентов. В частности, большое количество эстрогеноподобных веществ. Они меняют метаболизм мужчины в сторону женского, склоняя к ожирению. В вине с одной стороны содержится большое количество антиоксидантов, они очень полезны, но с другой — большое количество не добродивших продуктов, это и кетоны, и сивушные масла. В коньяке, виски много небезопасных для организма веществ. Это компоненты сивушных масел, кетоновых тел, фруктовые кислоты», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В малых дозах алкоголь необходим человеку для хорошей работы сосудов и поддержания психического здоровья. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «На самом деле полный отказ от алкоголя не будет вполне полезен. Замечено, что все высокоразвитые животные пристрастны к нему в той или иной степени. Они ищут в лесу какие-то дикие прокисшие яблоки, съедают, и испытывают долгую эйфорию. Есть наблюдение, что у людей, ведущих нормальную жизнь, в меру употребляющих алкоголь, сосуды чище, чем у тех, кто полностью отказался от него. Он нам необходим, но доза тут индивидуальная. Алкоголь оказывает положительное воздействие и на сосуды, и на наше психическое здоровье. Жизнь наша нагружена, драматична, травматична и ни у каждого есть возможность заниматься духовными практиками, которые человека бы успокоили», — объяснил Павел Хорошев. По словам невролога, полезнее всего напитки, разбавленные до 20 градусов. «Самым безопасным, чистым продуктом является водка, но тут великая проблема в дозе. Поэтому идеальный продукт — саке, разведенный до 20 градусов. Спиться меньше шансов», — отметил Хорошев. При этом врач подчеркнул, что пиво, вино, коньяк негативно сказываются на здоровье. «Ни в коем случае не пиво, это самое ужасный вид алкоголя. Поскольку в нем содержится огромное количество нежелательных, особенно для мужчин, компонентов. В частности, большое количество эстрогеноподобных веществ. Они меняют метаболизм мужчины в сторону женского, склоняя к ожирению. В вине с одной стороны содержится большое количество антиоксидантов, они очень полезны, но с другой — большое количество не добродивших продуктов, это и кетоны, и сивушные масла. В коньяке, виски много небезопасных для организма веществ. Это компоненты сивушных масел, кетоновых тел, фруктовые кислоты», — добавил он.