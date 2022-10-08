Вице-премьер РФ Хуснуллин отчитался о восстановлении освещения Крымского моста 09 октября 2022 в 00:31 Размер текста - 17 + Марат Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж разрушенного участка Крымского моста Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Освещение Крымского моста будет восстановлено в ближайшие часы, чтобы работа по его ремонту велась круглосуточно. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение Крымского моста, чтобы работы по его ремонту могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной нагрузкой, заявил Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства России. Также он заявил, что обследование повреждений будет завершено в течение суток. Кроме того, Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка моста. «Сроки восстановления мы назовем после инструментального обследования», — резюмировал он. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена, однако местные власти заверили, что восстановление моста займет не так много времени. Водолазы начнут обследование повреждений Крымского моста утром 9 октября, пишет RT. Освещение Крымского моста будет восстановлено в ближайшие часы, чтобы работа по его ремонту велась круглосуточно. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение Крымского моста, чтобы работы по его ремонту могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной нагрузкой, заявил Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства России. Также он заявил, что обследование повреждений будет завершено в течение суток. Кроме того, Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка моста. «Сроки восстановления мы назовем после инструментального обследования», — резюмировал он. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена, однако местные власти заверили, что восстановление моста займет не так много времени. Водолазы начнут обследование повреждений Крымского моста утром 9 октября, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям