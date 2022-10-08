08 октября 2022

Вице-премьер РФ Хуснуллин отчитался о восстановлении освещения Крымского моста

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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж разрушенного участка Крымского моста Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Освещение Крымского моста будет восстановлено в ближайшие часы, чтобы работа по его ремонту велась круглосуточно. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение Крымского моста, чтобы работы по его ремонту могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной нагрузкой, заявил Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства России. Также он заявил, что обследование повреждений будет завершено в течение суток.

Кроме того, Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка моста. «Сроки восстановления мы назовем после инструментального обследования», — резюмировал он.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена, однако местные власти заверили, что восстановление моста займет не так много времени. Водолазы начнут обследование повреждений Крымского моста утром 9 октября, пишет RT.

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Освещение Крымского моста будет восстановлено в ближайшие часы, чтобы работа по его ремонту велась круглосуточно. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение Крымского моста, чтобы работы по его ремонту могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной нагрузкой, заявил Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства России. Также он заявил, что обследование повреждений будет завершено в течение суток. Кроме того, Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка моста. «Сроки восстановления мы назовем после инструментального обследования», — резюмировал он. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена, однако местные власти заверили, что восстановление моста займет не так много времени. Водолазы начнут обследование повреждений Крымского моста утром 9 октября, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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