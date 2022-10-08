База отдыха расположена на озере Прорва (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области на берегу озера Прорва продается база отдыха за 80 миллионов рублей (порядка 1,2 млн долларов по курсу ЦБ РФ). Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». Площадь объекта составляет семь тысяч квадратных метров.

«На берегу озера продается база отдыха, которая расположена на первой линии автомобильной дороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Площадь — 7000 квадратных метров. Цена — 80 миллионов рублей», — указано в объявлении.

На территории базы расположены четыре дома, трехэтажный коттедж и баня. Также есть искусственный водоем с рыбой, пирс и зона барбекю. Вместимость базы отдыха достигает до 100 человек.

Ранее URA.RU писало, что в деревне Черная речка (Тюменская область) на продажу выставлен дом с бомбоубежищем. Продавец оценил недвижимость в 11 миллионов рублей.