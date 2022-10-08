Свердловский город рискует захлебнуться в фекалиях из-за сгнивших очистных: «прорехи затыкают тряпками»

В Среднеуральске полностью изношены очистные сооружения из-за чего город рискует захлебнуться в фекалиях

09 октября 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

В Среднеуральске изношенные очистные сооружения продолжат функционировать еще два года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Среднеуральске (Свердловская область) полностью изношены и не подлежат восстановлению очистные сооружения из-за чего образовался метровый слой иловых осадков. Об этом заявил руководитель «Среднеуральского водопроводно-канализационного хозяйства» (СУВКХ) Сергей Ильясов. «Очистные сооружения города изношены полностью и восстановлению не подлежат. Их эффективность значительно ниже требуемой. Здесь несколько десятков лет не происходило опорожнения отстойников, образовался метровый слой иловых осадков. Вся иловая часть не работает, насосы не функционируют. Все рабочие мостки, лестницы сгнили, все рабочие зоны опасны для людей. Внутренние сети сгнили, прорехи затыкают тряпками», — передает слова Ильясова издание «Среднеуральская волна» в соцсети «ВКонтакте». По словам Ильясова, очистные сооружения в таком состоянии будут продолжат функционировать еще 1,5-2 года. «Сейчас разрабатываем комплекс мер, которые позволят обеспечить безопасность людей и хотя бы минимальное функционирование очистных сооружений», — заявил директор СУВКХ. Ранее URA.RU сообщало, что в Среднеуральске слесарь и двое женщин-операторов очистных сооружений отравились парами скопившейся газовой смеси во время чистки водосточно-канализационной системы. Мужчина и одна из операторов погибли, третья пострадавшая на момент публикации новости находилась в коме.

В Среднеуральске (Свердловская область) полностью изношены и не подлежат восстановлению очистные сооружения из-за чего образовался метровый слой иловых осадков. Об этом заявил руководитель «Среднеуральского водопроводно-канализационного хозяйства» (СУВКХ) Сергей Ильясов. «Очистные сооружения города изношены полностью и восстановлению не подлежат. Их эффективность значительно ниже требуемой. Здесь несколько десятков лет не происходило опорожнения отстойников, образовался метровый слой иловых осадков. Вся иловая часть не работает, насосы не функционируют. Все рабочие мостки, лестницы сгнили, все рабочие зоны опасны для людей. Внутренние сети сгнили, прорехи затыкают тряпками», — передает слова Ильясова издание «Среднеуральская волна» в соцсети «ВКонтакте». По словам Ильясова, очистные сооружения в таком состоянии будут продолжат функционировать еще 1,5-2 года. «Сейчас разрабатываем комплекс мер, которые позволят обеспечить безопасность людей и хотя бы минимальное функционирование очистных сооружений», — заявил директор СУВКХ. Ранее URA.RU сообщало, что в Среднеуральске слесарь и двое женщин-операторов очистных сооружений отравились парами скопившейся газовой смеси во время чистки водосточно-канализационной системы. Мужчина и одна из операторов погибли, третья пострадавшая на момент публикации новости находилась в коме.