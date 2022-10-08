Британцы потребовали отправить Байдена в приют из-за слов про ядерную войну с РФ

09 октября 2022 в 08:02 Размер текста - 17 +

Британцы негативно реагируют на слова Джо Байдена об угрозе ядерной войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели британского издания The Telegraph негативно отреагировали на слова президента США Джо Байдена, который заявил об угрозе «ядерного Армагеддона», первой со времен Карибского кризиса. В комментариях к соответствующей публикации его призвали отправить в приют и назвали параноиком, из-за которого перед миром стоит ядерная угроза. «Ради всего святого, кто-нибудь, избавьте этого неудачника от страданий в приюте, прежде чем он действительно спровоцирует ядерную атаку», — заявила читательница под именем Michelle Page. Пользователь Bosworth также недоволен акцентами Байдена на ядерную угрозу. «Может кто-нибудь, пожалуйста, убрать его со сцены. Это не шутка, он — позор международного масштаба», — уточнил он. В свою очередь, Gavin Woodley иронично отмечает, что настало самое время, чтобы расслабиться. «Время для удобного кресла у окна под лучами солнца, Джо!» — пишет он. Над паранойей президента смеется и Graham Wilson. «Надеюсь, Байден не нажмет не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку», — отметил он. Ранее Байден заявил, что перед миром стоит прямая угроза применения ядерного оружия. На это отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, призвав главу США быть осторожными, говоря о ядерном оружии, пишет RT. Кроме того, в ФРГ подтвердили, что канцлер страны Олаф Шольц против применения атомного оружия, сообщает «Национальная служба новостей». Резюмируя ситуацию, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США и страны НАТО испытывают нездоровый страх из-за наличия ядерного оружия у России, поясняет «Федеральное агентство новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевая цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. В свою очередь, США активно вмешиваются в конфликт, оказывая помощь Киеву и провоцируют Украину продолжать боевые действия. В ходе обращения 21 сентября президент РФ заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели британского издания The Telegraph негативно отреагировали на слова президента США Джо Байдена, который заявил об угрозе «ядерного Армагеддона», первой со времен Карибского кризиса. В комментариях к соответствующей публикации его призвали отправить в приют и назвали параноиком, из-за которого перед миром стоит ядерная угроза. «Ради всего святого, кто-нибудь, избавьте этого неудачника от страданий в приюте, прежде чем он действительно спровоцирует ядерную атаку», — заявила читательница под именем Michelle Page. Пользователь Bosworth также недоволен акцентами Байдена на ядерную угрозу. «Может кто-нибудь, пожалуйста, убрать его со сцены. Это не шутка, он — позор международного масштаба», — уточнил он. В свою очередь, Gavin Woodley иронично отмечает, что настало самое время, чтобы расслабиться. «Время для удобного кресла у окна под лучами солнца, Джо!» — пишет он. Над паранойей президента смеется и Graham Wilson. «Надеюсь, Байден не нажмет не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку», — отметил он. Ранее Байден заявил, что перед миром стоит прямая угроза применения ядерного оружия. На это отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, призвав главу США быть осторожными, говоря о ядерном оружии, пишет RT. Кроме того, в ФРГ подтвердили, что канцлер страны Олаф Шольц против применения атомного оружия, сообщает «Национальная служба новостей». Резюмируя ситуацию, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США и страны НАТО испытывают нездоровый страх из-за наличия ядерного оружия у России, поясняет «Федеральное агентство новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевая цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. В свою очередь, США активно вмешиваются в конфликт, оказывая помощь Киеву и провоцируют Украину продолжать боевые действия. В ходе обращения 21 сентября президент РФ заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России.