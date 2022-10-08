Британцы потребовали отправить Байдена в приют из-за слов про ядерную войну с РФ

Читатели британского издания The Telegraph негативно отреагировали на слова президента США Джо Байдена, который заявил об угрозе «ядерного Армагеддона», первой со времен Карибского кризиса. В комментариях к соответствующей публикации его призвали отправить в приют и назвали параноиком, из-за которого перед миром стоит ядерная угроза.
«Ради всего святого, кто-нибудь, избавьте этого неудачника от страданий в приюте, прежде чем он действительно спровоцирует ядерную атаку», — заявила читательница под именем Michelle Page. Пользователь Bosworth также недоволен акцентами Байдена на ядерную угрозу. «Может кто-нибудь, пожалуйста, убрать его со сцены. Это не шутка, он — позор международного масштаба», — уточнил он.
В свою очередь, Gavin Woodley иронично отмечает, что настало самое время, чтобы расслабиться. «Время для удобного кресла у окна под лучами солнца, Джо!» — пишет он. Над паранойей президента смеется и Graham Wilson. «Надеюсь, Байден не нажмет не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку», — отметил он.
Ранее Байден заявил, что перед миром стоит прямая угроза применения ядерного оружия. На это отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, призвав главу США быть осторожными, говоря о ядерном оружии, пишет RT. Кроме того, в ФРГ подтвердили, что канцлер страны Олаф Шольц против применения атомного оружия, сообщает «Национальная служба новостей». Резюмируя ситуацию, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США и страны НАТО испытывают нездоровый страх из-за наличия ядерного оружия у России, поясняет «Федеральное агентство новостей».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевая цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. В свою очередь, США активно вмешиваются в конфликт, оказывая помощь Киеву и провоцируют Украину продолжать боевые действия. В ходе обращения 21 сентября президент РФ заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России.
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Читатели британского издания The Telegraph негативно отреагировали на слова президента США Джо Байдена, который заявил об угрозе «ядерного Армагеддона», первой со времен Карибского кризиса. В комментариях к соответствующей публикации его призвали отправить в приют и назвали параноиком, из-за которого перед миром стоит ядерная угроза. «Ради всего святого, кто-нибудь, избавьте этого неудачника от страданий в приюте, прежде чем он действительно спровоцирует ядерную атаку», — заявила читательница под именем Michelle Page. Пользователь Bosworth также недоволен акцентами Байдена на ядерную угрозу. «Может кто-нибудь, пожалуйста, убрать его со сцены. Это не шутка, он — позор международного масштаба», — уточнил он. В свою очередь, Gavin Woodley иронично отмечает, что настало самое время, чтобы расслабиться. «Время для удобного кресла у окна под лучами солнца, Джо!» — пишет он. Над паранойей президента смеется и Graham Wilson. «Надеюсь, Байден не нажмет не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку», — отметил он. Ранее Байден заявил, что перед миром стоит прямая угроза применения ядерного оружия. На это отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, призвав главу США быть осторожными, говоря о ядерном оружии, пишет RT. Кроме того, в ФРГ подтвердили, что канцлер страны Олаф Шольц против применения атомного оружия, сообщает «Национальная служба новостей». Резюмируя ситуацию, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США и страны НАТО испытывают нездоровый страх из-за наличия ядерного оружия у России, поясняет «Федеральное агентство новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевая цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. В свою очередь, США активно вмешиваются в конфликт, оказывая помощь Киеву и провоцируют Украину продолжать боевые действия. В ходе обращения 21 сентября президент РФ заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России.