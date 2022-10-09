Авария произошла на 34-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень Фото: сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»

Пьяный 23-летний свердловчанин на «ВАЗ» попал в занос на 34-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень, после чего вылетел в кювет и перевернулся. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«23-летний мужчина на „ВАЗ 2114“ не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил занос с последующим опрокидывание в кювет. На месте ДТП был освидетельствован на состояние опьянение — результат положительный», — сообщили представители ведомства. В результате аварии пострадали 17-летняя и 18-летняя пассажирки, их доставили в больницу в Екатеринбург.

Инцидент произошел 8 октября примерно в 2 часа ночи. По словам представителей ведомства, у свердловчанина отсутствуют водительские права и на автомобиле были подложные государственные номера. Ранее 23-летний мужчина 11 раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение ПДД.

Ранее URA.RU сообщало, что под Сысертью свердловчанин на LADA не справился с управлением и вылетел в кювет и перевернулся. Инцидент произошел на дороге, на которой ведутся ремонтные работы.

ДТП произошло 8 октября примерно в 2 часа ночи Фото: сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»