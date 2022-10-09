Авария произошла на 34-м километре трассы Екатеринбург-ТюменьФото: сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»
Пьяный 23-летний свердловчанин на «ВАЗ» попал в занос на 34-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень, после чего вылетел в кювет и перевернулся. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
«23-летний мужчина на „ВАЗ 2114“ не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил занос с последующим опрокидывание в кювет. На месте ДТП был освидетельствован на состояние опьянение — результат положительный», — сообщили представители ведомства. В результате аварии пострадали 17-летняя и 18-летняя пассажирки, их доставили в больницу в Екатеринбург.
Инцидент произошел 8 октября примерно в 2 часа ночи. По словам представителей ведомства, у свердловчанина отсутствуют водительские права и на автомобиле были подложные государственные номера. Ранее 23-летний мужчина 11 раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение ПДД.
Ранее URA.RU сообщало, что под Сысертью свердловчанин на LADA не справился с управлением и вылетел в кювет и перевернулся. Инцидент произошел на дороге, на которой ведутся ремонтные работы.
ДТП произошло 8 октября примерно в 2 часа ночи
Фото: сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»
В результате аварии пострадали две пассажирки
Фото: сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Пьяный 23-летний свердловчанин на «ВАЗ» попал в занос на 34-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень, после чего вылетел в кювет и перевернулся. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «23-летний мужчина на „ВАЗ 2114“ не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил занос с последующим опрокидывание в кювет. На месте ДТП был освидетельствован на состояние опьянение — результат положительный», — сообщили представители ведомства. В результате аварии пострадали 17-летняя и 18-летняя пассажирки, их доставили в больницу в Екатеринбург. Инцидент произошел 8 октября примерно в 2 часа ночи. По словам представителей ведомства, у свердловчанина отсутствуют водительские права и на автомобиле были подложные государственные номера. Ранее 23-летний мужчина 11 раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение ПДД. Ранее URA.RU сообщало, что под Сысертью свердловчанин на LADA не справился с управлением и вылетел в кювет и перевернулся. Инцидент произошел на дороге, на которой ведутся ремонтные работы.