08 октября 2022
07 октября 2022

Губернатор Шумков взялся исправлять ошибки при мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, шумков вадим
По рекомендации Шумкова будут вестись работы с уточнением списков Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об ошибках, допущенных во время мобилизации и их исправлении. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«К сожалению, система военкоматов и тылового обеспечения оказалась не готова к этому. Оттого и появились отдельные указания к призываемым в средневековом стиле — „явиться конно, людно и оружно“, а парней в регулярную российскую армию начали собирать по принципу народного ополчения, кто во что горазд», — написал губернатор.

Вадим Шумков рассказал и об исправлении допущенных ошибок. «Сейчас рекомендовал провести работу по уточнению списков с нашей поддержкой. Мы непрерывно заказываем и закупаем необходимое снаряжение и имущество. Работаем и бюджетом, и средствами добровольной поддержки предпринимателей и граждан. У нас совсем не богатый регион, но для наших парней сделаем все, что необходимо», — отметил глава региона.

Ранее Вадим Шумков решил не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Деньги, выделенные на украшения для праздника, пойдут на экипировку для мобилизованных.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч человек.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об ошибках, допущенных во время мобилизации и их исправлении. Об этом он написал в своем telegram-канале. «К сожалению, система военкоматов и тылового обеспечения оказалась не готова к этому. Оттого и появились отдельные указания к призываемым в средневековом стиле — „явиться конно, людно и оружно“, а парней в регулярную российскую армию начали собирать по принципу народного ополчения, кто во что горазд», — написал губернатор. Вадим Шумков рассказал и об исправлении допущенных ошибок. «Сейчас рекомендовал провести работу по уточнению списков с нашей поддержкой. Мы непрерывно заказываем и закупаем необходимое снаряжение и имущество. Работаем и бюджетом, и средствами добровольной поддержки предпринимателей и граждан. У нас совсем не богатый регион, но для наших парней сделаем все, что необходимо», — отметил глава региона. Ранее Вадим Шумков решил не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Деньги, выделенные на украшения для праздника, пойдут на экипировку для мобилизованных. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч человек.
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