Губернатор Шумков взялся исправлять ошибки при мобилизации

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об ошибках, допущенных во время мобилизации и их исправлении. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«К сожалению, система военкоматов и тылового обеспечения оказалась не готова к этому. Оттого и появились отдельные указания к призываемым в средневековом стиле — „явиться конно, людно и оружно“, а парней в регулярную российскую армию начали собирать по принципу народного ополчения, кто во что горазд», — написал губернатор.
Вадим Шумков рассказал и об исправлении допущенных ошибок. «Сейчас рекомендовал провести работу по уточнению списков с нашей поддержкой. Мы непрерывно заказываем и закупаем необходимое снаряжение и имущество. Работаем и бюджетом, и средствами добровольной поддержки предпринимателей и граждан. У нас совсем не богатый регион, но для наших парней сделаем все, что необходимо», — отметил глава региона.
Ранее Вадим Шумков решил не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Деньги, выделенные на украшения для праздника, пойдут на экипировку для мобилизованных.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч человек.
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