New York Times: Украина подтвердила нападение на Крымский мост

Киевские чиновники подтвердили, что Украина причастна ко взрыву на Крымском мосту. Об этом сообщает New York Times.
«Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту», — пишет издание.
Ранее Украина взяла ответственность за атаку на Крымский мост, однако позже в Киеве обвинили в этом Россию, передает Pravda.Ru. Объект был подорван 8 октября, после чего президент РФ Владимир Путин экстренно собрал правительственную комиссию по этому инциденту. Первые результаты обследования моста ожидаются 9 октября. СК РФ возбудил дело по факту взрыва, пишет РАПСИ.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее ключевая цель — демилитаризация и денацификация страны.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Киевские чиновники подтвердили, что Украина причастна ко взрыву на Крымском мосту. Об этом сообщает New York Times. «Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту», — пишет издание. Ранее Украина взяла ответственность за атаку на Крымский мост, однако позже в Киеве обвинили в этом Россию, передает Pravda.Ru. Объект был подорван 8 октября, после чего президент РФ Владимир Путин экстренно собрал правительственную комиссию по этому инциденту. Первые результаты обследования моста ожидаются 9 октября. СК РФ возбудил дело по факту взрыва, пишет РАПСИ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее ключевая цель — демилитаризация и денацификация страны.