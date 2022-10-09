New York Times: Украина подтвердила нападение на Крымский мост

09 октября 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Взрыв моста произошел 8 октября благодаря бомбе, загруженной в грузовик Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Киевские чиновники подтвердили, что Украина причастна ко взрыву на Крымском мосту. Об этом сообщает New York Times. «Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту», — пишет издание. Ранее Украина взяла ответственность за атаку на Крымский мост , однако позже в Киеве обвинили в этом Россию, передает Pravda.Ru. Объект был подорван 8 октября, после чего президент РФ Владимир Путин экстренно собрал правительственную комиссию по этому инциденту. Первые результаты обследования моста ожидаются 9 октября. СК РФ возбудил дело по факту взрыва, пишет РАПСИ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее ключевая цель — демилитаризация и денацификация страны.

Киевские чиновники подтвердили, что Украина причастна ко взрыву на Крымском мосту. Об этом сообщает New York Times. «Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту», — пишет издание. Ранее Украина взяла ответственность за атаку на Крымский мост, однако позже в Киеве обвинили в этом Россию, передает Pravda.Ru. Объект был подорван 8 октября, после чего президент РФ Владимир Путин экстренно собрал правительственную комиссию по этому инциденту. Первые результаты обследования моста ожидаются 9 октября. СК РФ возбудил дело по факту взрыва, пишет РАПСИ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее ключевая цель — демилитаризация и денацификация страны.