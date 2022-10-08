Вице-премьер РФ раскрыл первые сроки обследования Крымского моста

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут 9 октября. Об этом сообщается в telegram-канале вице-премьера.
«По разрушенной части ведем обследование, завтра будут первые результаты. Дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ», — написал политик в своем telegram-канале.
Ранее на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. По данным Следственного комитета РФ, при взрыве погибли три человека. По факту случившегося президент РФ Владимир Путин поручил создать комиссию.
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Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут 9 октября. Об этом сообщается в telegram-канале вице-премьера. «По разрушенной части ведем обследование, завтра будут первые результаты. Дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ», — написал политик в своем telegram-канале. Ранее на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. По данным Следственного комитета РФ, при взрыве погибли три человека. По факту случившегося президент РФ Владимир Путин поручил создать комиссию.