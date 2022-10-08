Вице-премьер РФ раскрыл первые сроки обследования Крымского моста Хуснуллин: первые результаты обследования Крымского моста ожидаются 9 октября 08 октября 2022 в 23:32 Размер текста - 17 + Хуснуллин: первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут в воскресенье Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут 9 октября. Об этом сообщается в telegram-канале вице-премьера. «По разрушенной части ведем обследование, завтра будут первые результаты. Дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ», — написал политик в своем telegram-канале. Ранее на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. По данным Следственного комитета РФ, при взрыве погибли три человека. По факту случившегося президент РФ Владимир Путин поручил создать комиссию. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут 9 октября. Об этом сообщается в telegram-канале вице-премьера. «По разрушенной части ведем обследование, завтра будут первые результаты. Дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ», — написал политик в своем telegram-канале. Ранее на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. По данным Следственного комитета РФ, при взрыве погибли три человека. По факту случившегося президент РФ Владимир Путин поручил создать комиссию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям