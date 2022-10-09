ВСУ лишились шанса наступления в Херсонской области

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Миномётчики Народной милиции ДНР ведут огонь по позициям ВСУ в Авдеевском направлении. ДНР
Наступление украинских войск не удалось, заявил Стремоусов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины уперлись в линию обороны в Херсонской области. У них не осталось шансов, чтобы продвинуться дальше. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Все нормально, все нацисты уже остановились, уперлись в линию обороны, как мы и говорили. Там пока шансов у них нет никаких», — сказал Стремоусов, передает ТАСС.

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Вооруженные силы Украины уперлись в линию обороны в Херсонской области. У них не осталось шансов, чтобы продвинуться дальше. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Все нормально, все нацисты уже остановились, уперлись в линию обороны, как мы и говорили. Там пока шансов у них нет никаких», — сказал Стремоусов, передает ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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