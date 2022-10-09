ВСУ лишились шанса наступления в Херсонской области

Наступление украинских войск не удалось, заявил Стремоусов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины уперлись в линию обороны в Херсонской области. У них не осталось шансов, чтобы продвинуться дальше. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Все нормально, все нацисты уже остановились, уперлись в линию обороны, как мы и говорили. Там пока шансов у них нет никаких», — сказал Стремоусов, передает ТАСС.
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