Тюменский губернатор Александр Моор проверил условия жизни у мобилизованных. Фото

09 октября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Губернатор также рассказал, что мобилизованные бойцы в хорошем настроении Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о работе, проводимой в рамках частичной мобилизации. Глава региона провел заседание мобилизационной комиссии 8 октября и поделился в своем telegram-канале тем, как живут и тренируются бойцы. «Вчера провел заседание мобилизационной комиссии в пункте размещения бойцов. Обсудили вопросы пребывания и подготовки мобилизованных. Были на полигоне, у солдат в усиленном режиме идут практические занятия по огневой подготовке, по тактической медицине», — сообщил губернатор у себя в telegram-канале. Он добавил, что приглашенных инструкторов из патриотического центра «Аванпост» похвалили. По его словам, военным понравилась работа тренеров. Глава региона также посетил казармы и заверил, что в них есть все необходимое. «В помещениях тепло, порядок. Все переодеты в военную форму в соответствии с погодой. Пообщался с парнями — говорят, что всего хватает, отношения внутри коллектива хорошие. Настрой у парней боевой», — написал Моор. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, когда соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Ранее URA.RU сообщало, что для отработки навыков стрельбы в Тюмени пригласили инструкторов из регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Для этого там создали специальный отдел, который поможет мобилизованным лучше и быстрее подготовиться к боевым действиям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о работе, проводимой в рамках частичной мобилизации. Глава региона провел заседание мобилизационной комиссии 8 октября и поделился в своем telegram-канале тем, как живут и тренируются бойцы. «Вчера провел заседание мобилизационной комиссии в пункте размещения бойцов. Обсудили вопросы пребывания и подготовки мобилизованных. Были на полигоне, у солдат в усиленном режиме идут практические занятия по огневой подготовке, по тактической медицине», — сообщил губернатор у себя в telegram-канале. Он добавил, что приглашенных инструкторов из патриотического центра «Аванпост» похвалили. По его словам, военным понравилась работа тренеров. Глава региона также посетил казармы и заверил, что в них есть все необходимое. «В помещениях тепло, порядок. Все переодеты в военную форму в соответствии с погодой. Пообщался с парнями — говорят, что всего хватает, отношения внутри коллектива хорошие. Настрой у парней боевой», — написал Моор. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, когда соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Ранее URA.RU сообщало, что для отработки навыков стрельбы в Тюмени пригласили инструкторов из регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Для этого там создали специальный отдел, который поможет мобилизованным лучше и быстрее подготовиться к боевым действиям.