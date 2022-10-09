Движение всех поездов по Крымскому мосту восстановят к вечеру 9 октября

09 октября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Движение осуществляется согласно графику Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Железнодорожное движение пригородного транспорта по Крымскому мосту будет восстановлено к вечеру 9 октября. Поезда дальнего следования уже ходят по графику, сообщило Министерство транспорта РФ в своем telegram-канале. «К 19.00 от текущего дня будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение», — пояснили в ведомстве. Также уточняется, что железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику. Ранее в Минтрансе сообщили о работе паромной переправы в Крым. Она работает стабильно. На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд.

Железнодорожное движение пригородного транспорта по Крымскому мосту будет восстановлено к вечеру 9 октября. Поезда дальнего следования уже ходят по графику, сообщило Министерство транспорта РФ в своем telegram-канале. «К 19.00 от текущего дня будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение», — пояснили в ведомстве. Также уточняется, что железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику. Ранее в Минтрансе сообщили о работе паромной переправы в Крым. Она работает стабильно. На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд.