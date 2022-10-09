Движение всех поездов по Крымскому мосту восстановят к вечеру 9 октября

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, крымский мост, рабочие, железная дорога
Движение осуществляется согласно графику Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Железнодорожное движение пригородного транспорта по Крымскому мосту будет восстановлено к вечеру 9 октября. Поезда дальнего следования уже ходят по графику, сообщило Министерство транспорта РФ в своем telegram-канале.

«К 19.00 от текущего дня будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение», — пояснили в ведомстве. Также уточняется, что железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику.

Ранее в Минтрансе сообщили о работе паромной переправы в Крым. Она работает стабильно.

На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд.

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Железнодорожное движение пригородного транспорта по Крымскому мосту будет восстановлено к вечеру 9 октября. Поезда дальнего следования уже ходят по графику, сообщило Министерство транспорта РФ в своем telegram-канале. «К 19.00 от текущего дня будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение», — пояснили в ведомстве. Также уточняется, что железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику. Ранее в Минтрансе сообщили о работе паромной переправы в Крым. Она работает стабильно. На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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