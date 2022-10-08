Бойцы из Миасса поблагодарили земляков за поддержку. Видео

09 октября 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Жители Миасса продолжают сбор помощи бойцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Бойцы чебаркульской танковой дивизии (Челябинская область) записали видеоролик, в котором благодарят жителей Миасса за поддержку. Один из горожан приобрел на личные средства рации и другие необходимые вещи, которые уже доставлены бойцам. «Выражаем благодарность от группировки отважных жителям и предприятиям города Миасса за активную поддержку вооруженных сил Российской Федерации. За вас, за нас и за Миасс! Победа будет за нами!» — говорит боец в видеоролике, размещенном в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Жители Миасса продолжают сбор гуманитарной помощи бойцам. Они отвозят закупленные вещи в пункты мобилизации и боевого слаживания. Так, 7 октября мобилизованным из Миасса, которые находятся в военном городке в Елани, передали повербанки, фонари, батарейки, сидушки, ножовки, повязки на руку, носки, наколенники, закупленные на благотворительные средства. Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Многие жители региона проявили инициативу и собирают мобилизованным посылки с необходимыми вещами.

Бойцы чебаркульской танковой дивизии (Челябинская область) записали видеоролик, в котором благодарят жителей Миасса за поддержку. Один из горожан приобрел на личные средства рации и другие необходимые вещи, которые уже доставлены бойцам. «Выражаем благодарность от группировки отважных жителям и предприятиям города Миасса за активную поддержку вооруженных сил Российской Федерации. За вас, за нас и за Миасс! Победа будет за нами!» — говорит боец в видеоролике, размещенном в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Жители Миасса продолжают сбор гуманитарной помощи бойцам. Они отвозят закупленные вещи в пункты мобилизации и боевого слаживания. Так, 7 октября мобилизованным из Миасса, которые находятся в военном городке в Елани, передали повербанки, фонари, батарейки, сидушки, ножовки, повязки на руку, носки, наколенники, закупленные на благотворительные средства. Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Многие жители региона проявили инициативу и собирают мобилизованным посылки с необходимыми вещами.