08 октября 2022
07 октября 2022

Бойцы из Миасса поблагодарили земляков за поддержку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле, показательные выступления
Жители Миасса продолжают сбор помощи бойцам Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Бойцы чебаркульской танковой дивизии (Челябинская область) записали видеоролик, в котором благодарят жителей Миасса за поддержку. Один из горожан приобрел на личные средства рации и другие необходимые вещи, которые уже доставлены бойцам.

«Выражаем благодарность от группировки отважных жителям и предприятиям города Миасса за активную поддержку вооруженных сил Российской Федерации. За вас, за нас и за Миасс! Победа будет за нами!» — говорит боец в видеоролике, размещенном в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Миасса продолжают сбор гуманитарной помощи бойцам. Они отвозят закупленные вещи в пункты мобилизации и боевого слаживания. Так, 7 октября мобилизованным из Миасса, которые находятся в военном городке в Елани, передали повербанки, фонари, батарейки, сидушки, ножовки, повязки на руку, носки, наколенники, закупленные на благотворительные средства.

Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Многие жители региона проявили инициативу и собирают мобилизованным посылки с необходимыми вещами.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Бойцы чебаркульской танковой дивизии (Челябинская область) записали видеоролик, в котором благодарят жителей Миасса за поддержку. Один из горожан приобрел на личные средства рации и другие необходимые вещи, которые уже доставлены бойцам. «Выражаем благодарность от группировки отважных жителям и предприятиям города Миасса за активную поддержку вооруженных сил Российской Федерации. За вас, за нас и за Миасс! Победа будет за нами!» — говорит боец в видеоролике, размещенном в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Жители Миасса продолжают сбор гуманитарной помощи бойцам. Они отвозят закупленные вещи в пункты мобилизации и боевого слаживания. Так, 7 октября мобилизованным из Миасса, которые находятся в военном городке в Елани, передали повербанки, фонари, батарейки, сидушки, ножовки, повязки на руку, носки, наколенники, закупленные на благотворительные средства. Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Многие жители региона проявили инициативу и собирают мобилизованным посылки с необходимыми вещами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...