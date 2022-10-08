08 октября 2022
07 октября 2022

Губернатор Тюменской области заявил о сложности закупок товаров для военных из-за патриотов

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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Граждане России самостоятельно закупают оборудование для военных, что усложнило процесс властям Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, закупить оборудование и имущество для нужд военных стало сложнее, так как многие в России сами хотят помочь стране. Глава региона не уточнил, какие именно сложности возникли из-за этого, однако заявил, что местные власти смогли дополнительно укомплектовать тюменские подразделения специальным снаряжением.

«Сейчас имущество закупать стало труднее — много кто в стране хочет помочь армии. Договорились с командирами, что будем на связи и будем доставлять оборудование по мере приобретения. В том числе в зону СВО, если будет необходимо. Такой опыт у нас тоже есть», — написал у себя в telegram-канале Моор.

При этом тюменские органы власти смогли закупить и передать необходимые вещи для подразделений «Тобол», «Тайга», «Сибирь», Росгвардии и ишимского инженерно-саперного полка. «Укомплектовали эти подразделения дополнительно боевым, тактическим, инженерным и медицинским снаряжением. Недавно закончили работу по доставке бойцам демисезонного обмундирования», — рассказал губернатор.

Глава Тюменской области также похвалил командиров этих отрядов. «Мужики опытные, крепкие. За своих бойцов стоят как скала. Разбираются в военном деле…», — сообщил он.

Указ о начале частичной мобилизации в России 21 сентября подписал президент страны Владимир Путин. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Моор посетил пункт размещения бойцов в Тюменской области и рассказал, в каком состоянии находятся помещения и в каком настроении пребывают солдаты. Он также отметил, что военные похвалили дополнительных инструкторов, которые помогают отточить навыки мобилизованным гражданам.

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По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, закупить оборудование и имущество для нужд военных стало сложнее, так как многие в России сами хотят помочь стране. Глава региона не уточнил, какие именно сложности возникли из-за этого, однако заявил, что местные власти смогли дополнительно укомплектовать тюменские подразделения специальным снаряжением. «Сейчас имущество закупать стало труднее — много кто в стране хочет помочь армии. Договорились с командирами, что будем на связи и будем доставлять оборудование по мере приобретения. В том числе в зону СВО, если будет необходимо. Такой опыт у нас тоже есть», — написал у себя в telegram-канале Моор. При этом тюменские органы власти смогли закупить и передать необходимые вещи для подразделений «Тобол», «Тайга», «Сибирь», Росгвардии и ишимского инженерно-саперного полка. «Укомплектовали эти подразделения дополнительно боевым, тактическим, инженерным и медицинским снаряжением. Недавно закончили работу по доставке бойцам демисезонного обмундирования», — рассказал губернатор. Глава Тюменской области также похвалил командиров этих отрядов. «Мужики опытные, крепкие. За своих бойцов стоят как скала. Разбираются в военном деле…», — сообщил он. Указ о начале частичной мобилизации в России 21 сентября подписал президент страны Владимир Путин. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Моор посетил пункт размещения бойцов в Тюменской области и рассказал, в каком состоянии находятся помещения и в каком настроении пребывают солдаты. Он также отметил, что военные похвалили дополнительных инструкторов, которые помогают отточить навыки мобилизованным гражданам.
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