Байдена обвинили в провале после решения РФ и ОПЕК

Конгрессмен Скэлиз: Байден разрушил нефтегазовую промышленность США

06 октября 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Джо Байден поставил США в зависимость от ОПЕК+, считает конгрессмен Скэлиз Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Конгрессмен Стивен Скэлиз обвинил президента США Джо Байдена в провале после решения России и стран ОПЕК+ по добыче нефти. По его словам, американский лидер привел к краху свою политическую деятельность. Ранее мониторинговый комитет согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. «Давайте проясним, что произошло: Байден разрушил нефтегазовую промышленность Америки и снова поставил нас в зависимость от ОПЕК. Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним», — написал политик в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается ввести новые санкции против России, постпреды стран уже согласовали ограничения. Новый пакет ограничений предполагает запрет на транспортировку российской нефти через море в третьи стран по цене выше установленного потолка. Позже стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, об этом сообщает Reuters.

Конгрессмен Стивен Скэлиз обвинил президента США Джо Байдена в провале после решения России и стран ОПЕК+ по добыче нефти. По его словам, американский лидер привел к краху свою политическую деятельность. Ранее мониторинговый комитет согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. «Давайте проясним, что произошло: Байден разрушил нефтегазовую промышленность Америки и снова поставил нас в зависимость от ОПЕК. Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним», — написал политик в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается ввести новые санкции против России, постпреды стран уже согласовали ограничения. Новый пакет ограничений предполагает запрет на транспортировку российской нефти через море в третьи стран по цене выше установленного потолка. Позже стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, об этом сообщает Reuters.