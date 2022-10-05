Байдена обвинили в провале после решения РФ и ОПЕК

Конгрессмен Стивен Скэлиз обвинил президента США Джо Байдена в провале после решения России и стран ОПЕК+ по добыче нефти. По его словам, американский лидер привел к краху свою политическую деятельность. Ранее мониторинговый комитет согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.
«Давайте проясним, что произошло: Байден разрушил нефтегазовую промышленность Америки и снова поставил нас в зависимость от ОПЕК. Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним», — написал политик в Twitter (заблокирован в РФ).
Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается ввести новые санкции против России, постпреды стран уже согласовали ограничения. Новый пакет ограничений предполагает запрет на транспортировку российской нефти через море в третьи стран по цене выше установленного потолка. Позже стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, об этом сообщает Reuters.
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Конгрессмен Стивен Скэлиз обвинил президента США Джо Байдена в провале после решения России и стран ОПЕК+ по добыче нефти. По его словам, американский лидер привел к краху свою политическую деятельность. Ранее мониторинговый комитет согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. «Давайте проясним, что произошло: Байден разрушил нефтегазовую промышленность Америки и снова поставил нас в зависимость от ОПЕК. Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним», — написал политик в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается ввести новые санкции против России, постпреды стран уже согласовали ограничения. Новый пакет ограничений предполагает запрет на транспортировку российской нефти через море в третьи стран по цене выше установленного потолка. Позже стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, об этом сообщает Reuters.