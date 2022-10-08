В ЯНАО в гаражном кооперативе пожар Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) горит пожарный кооператив. Об этом появилась информация в telegram-каналах местных пабликов.

«В Новом Уренгое пожар в гаражном кооперативе. На фото виден густой дым. В пламени один из гаражей с автомобилем. Пожар произошел из-за воспламенения газомоторного оборудования в автомобиле „Range Rover“. Со слов очевидцев, хозяин пытался самостоятельно провести его настройку. С ожогами он был доставлен в больницу», — говорится в сообщении telegram-канала «Ямал-Медиа».

В комментариях пользователи сообщили, что на место прибыли пожарные, скорая помощь, полиция. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре пожаре в Тюменской области погибли два человека. По одной из версий, причиной возгорания является нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации печи.