08 октября 2022
07 октября 2022

В Новом Уренгое тушат пожар в гаражном кооперативе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Чекистов. Тюмень , мчс, дым, пожарная машина, пожар, тушение, огонь
В ЯНАО в гаражном кооперативе пожар Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) горит пожарный кооператив. Об этом появилась информация в telegram-каналах местных пабликов.

«В Новом Уренгое пожар в гаражном кооперативе. На фото виден густой дым. В пламени один из гаражей с автомобилем. Пожар произошел из-за воспламенения газомоторного оборудования в автомобиле „Range Rover“. Со слов очевидцев, хозяин пытался самостоятельно провести его настройку. С ожогами он был доставлен в больницу», — говорится в сообщении telegram-канала «Ямал-Медиа».

В комментариях пользователи сообщили, что на место прибыли пожарные, скорая помощь, полиция. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре пожаре в Тюменской области погибли два человека. По одной из версий, причиной возгорания является нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации печи.

Горит автомобиль в гаражном кооперативе в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое (ЯНАО) горит пожарный кооператив. Об этом появилась информация в telegram-каналах местных пабликов. «В Новом Уренгое пожар в гаражном кооперативе. На фото виден густой дым. В пламени один из гаражей с автомобилем. Пожар произошел из-за воспламенения газомоторного оборудования в автомобиле „Range Rover“. Со слов очевидцев, хозяин пытался самостоятельно провести его настройку. С ожогами он был доставлен в больницу», — говорится в сообщении telegram-канала «Ямал-Медиа». В комментариях пользователи сообщили, что на место прибыли пожарные, скорая помощь, полиция. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре пожаре в Тюменской области погибли два человека. По одной из версий, причиной возгорания является нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации печи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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