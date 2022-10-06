При пожаре в Тюменской области погибли два человека

07 октября 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло рано утром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Труп мужчины и женщины найдены на месте пожара в двухэтажном доме, расположенном в дачном поселке «Сосенка-81». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. «7 октября в 06 часов 37 минут поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, СНТ „Сосенка-81“. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем. К сожалению, в ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела двух погибших (мужчины и женщины)», — передает пресс-служба ведомства. По одной из версий, причиной возгорания является нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации печи. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В тушении было задействовано пять единиц специальной техники и пятнадцать человек личного состава МЧС.

Труп мужчины и женщины найдены на месте пожара в двухэтажном доме, расположенном в дачном поселке «Сосенка-81». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. «7 октября в 06 часов 37 минут поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, СНТ „Сосенка-81“. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем. К сожалению, в ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела двух погибших (мужчины и женщины)», — передает пресс-служба ведомства. По одной из версий, причиной возгорания является нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации печи. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В тушении было задействовано пять единиц специальной техники и пятнадцать человек личного состава МЧС.