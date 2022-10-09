ВТБ повысит ставки по ипотеке с 10 октября

09 октября 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

В ВТБ ставки по ипотеке составят 10,4% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк ВТБ повысит ставки по ипотечным программам с 10 октября. Как следует из сообщения кредитной организации, минимальная ставка составит 10,4%. «ВТБ вслед за действиями других игроков и изменением конъюнктуры рынка вынужден скорректировать на 0,5 п. п. условия по собственным ипотечным программам. Минимальная ставка для заявок, оформленных с 10 октября, будет установлена на уровне 10,4%. Новые условия распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования», — указано в обращении. Такое решение ВТБ принял после аналогичного повышения ставок по ипотеке в Сбербанке, уточняет «Национальная служба новостей». При этом в ВТБ указали, что по программе господдержки клиенты по-прежнему могут получить средства от 6,7%. Кредит в рамках «семейной» и IT-ипотеки» в ВТБ доступен от 4,7%. С 1 декабря Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом на первичном рынке жилья. В беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что это позволит гражданам более разумно подходить к решению о взятии кредитов. Вместе с тем, Минстрой анонсировал изменение условий льготной и семейной ипотеки.

Банк ВТБ повысит ставки по ипотечным программам с 10 октября. Как следует из сообщения кредитной организации, минимальная ставка составит 10,4%. «ВТБ вслед за действиями других игроков и изменением конъюнктуры рынка вынужден скорректировать на 0,5 п. п. условия по собственным ипотечным программам. Минимальная ставка для заявок, оформленных с 10 октября, будет установлена на уровне 10,4%. Новые условия распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования», — указано в обращении. Такое решение ВТБ принял после аналогичного повышения ставок по ипотеке в Сбербанке, уточняет «Национальная служба новостей». При этом в ВТБ указали, что по программе господдержки клиенты по-прежнему могут получить средства от 6,7%. Кредит в рамках «семейной» и IT-ипотеки» в ВТБ доступен от 4,7%. С 1 декабря Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом на первичном рынке жилья. В беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что это позволит гражданам более разумно подходить к решению о взятии кредитов. Вместе с тем, Минстрой анонсировал изменение условий льготной и семейной ипотеки.