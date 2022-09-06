06 сентября 2022

Минстрой анонсировал изменение льготной ипотеки

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Минстрой РФ также намерен снизить возрастные ограничения для льготной ипотеки Фото:

Минстрой РФ анонсировал изменение условий льготной и семейной ипотеки. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

«Мы прорабатываем с Минфином дополнительные инструменты льготной ипотеки, но пока рано говорить о них. Мы, может быть, модернизируем семейную ипотеку. Но все, что связано с ипотекой, — здесь головной Минфин», — пояснил он в интервью «Известиям».

Также Стасишин намекнул и на другие изменения. В частности, планируется снятие возрастных ограничений для семейной ипотеки, то есть по рождению ребенка. «Сегодня семейная ипотека работает, если дети родились до 1 января 2018 года, мы считаем, что это ограничения», — уточнил он.

Ранее URA.RU сообщало, что Минстрой намерен продлить программу льготной ипотеки в России. Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин сообщил о предпосылках для снижения ключевой ставки.

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Минстрой РФ анонсировал изменение условий льготной и семейной ипотеки. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. «Мы прорабатываем с Минфином дополнительные инструменты льготной ипотеки, но пока рано говорить о них. Мы, может быть, модернизируем семейную ипотеку. Но все, что связано с ипотекой, — здесь головной Минфин», — пояснил он в интервью «Известиям». Также Стасишин намекнул и на другие изменения. В частности, планируется снятие возрастных ограничений для семейной ипотеки, то есть по рождению ребенка. «Сегодня семейная ипотека работает, если дети родились до 1 января 2018 года, мы считаем, что это ограничения», — уточнил он. Ранее URA.RU сообщало, что Минстрой намерен продлить программу льготной ипотеки в России. Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин сообщил о предпосылках для снижения ключевой ставки.
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