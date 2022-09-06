Минстрой анонсировал изменение льготной ипотеки 07 сентября 2022 в 08:18 Размер текста - 17 + Минстрой РФ также намерен снизить возрастные ограничения для льготной ипотеки Фото: Размик Закарян © URA.RU Минстрой РФ анонсировал изменение условий льготной и семейной ипотеки. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. «Мы прорабатываем с Минфином дополнительные инструменты льготной ипотеки, но пока рано говорить о них. Мы, может быть, модернизируем семейную ипотеку. Но все, что связано с ипотекой, — здесь головной Минфин», — пояснил он в интервью «Известиям». Также Стасишин намекнул и на другие изменения. В частности, планируется снятие возрастных ограничений для семейной ипотеки, то есть по рождению ребенка. «Сегодня семейная ипотека работает, если дети родились до 1 января 2018 года, мы считаем, что это ограничения», — уточнил он. Ранее URA.RU сообщало, что Минстрой намерен продлить программу льготной ипотеки в России. Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин сообщил о предпосылках для снижения ключевой ставки. Минстрой РФ анонсировал изменение условий льготной и семейной ипотеки. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. «Мы прорабатываем с Минфином дополнительные инструменты льготной ипотеки, но пока рано говорить о них. Мы, может быть, модернизируем семейную ипотеку. Но все, что связано с ипотекой, — здесь головной Минфин», — пояснил он в интервью «Известиям». Также Стасишин намекнул и на другие изменения. В частности, планируется снятие возрастных ограничений для семейной ипотеки, то есть по рождению ребенка. «Сегодня семейная ипотека работает, если дети родились до 1 января 2018 года, мы считаем, что это ограничения», — уточнил он. Ранее URA.RU сообщало, что Минстрой намерен продлить программу льготной ипотеки в России. Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин сообщил о предпосылках для снижения ключевой ставки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям