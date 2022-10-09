Bloomberg: ЕС готовится отдать замороженные активы РФ на восстановление Украины 09 октября 2022 в 23:59 Размер текста - 17 + ЕК готовится направить замороженные активы РФ на восстановление Украины Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Еврокомиссия (ЕК) готовит базу, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно материалу, подпадающие под санкции активы РФ заморожены, что делает их использование или отчуждение затруднительным. Как пишет агентство, законная возможность наложения ареста на активы, находящиеся под рестрикциями Евросоюза (ЕС), позволит направить их на восстановление Украины, пишет Bloomberg. Там отмечается, что ЕК планирует увеличить полномочия стран Евросоюза по аресту подпадающих под рестрикции активов путем расширения списка преступлений. Отмечается, что туда уже входят отмывание денег и коррупция, включив в него нарушение санкций ЕС. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. В последствии США и страны ЕС заморозил все российские активы. По информации Центробанка РФ, международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов после того. Ранее Киев также требовал получить российские активы в качестве «выплаты репараций Россией за нанесенный ущерб», сообщает «Утро.ру». Еврокомиссия (ЕК) готовит базу, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно материалу, подпадающие под санкции активы РФ заморожены, что делает их использование или отчуждение затруднительным. Как пишет агентство, законная возможность наложения ареста на активы, находящиеся под рестрикциями Евросоюза (ЕС), позволит направить их на восстановление Украины, пишет Bloomberg. Там отмечается, что ЕК планирует увеличить полномочия стран Евросоюза по аресту подпадающих под рестрикции активов путем расширения списка преступлений. Отмечается, что туда уже входят отмывание денег и коррупция, включив в него нарушение санкций ЕС. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. В последствии США и страны ЕС заморозил все российские активы. По информации Центробанка РФ, международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов после того. Ранее Киев также требовал получить российские активы в качестве «выплаты репараций Россией за нанесенный ущерб», сообщает «Утро.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям