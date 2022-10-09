Пермские автовладельцы сообщили о пробке на мосту (архивное фото)
О многокилометровой пробке на одном из пермских мостов рассказали очевидцы. Информация появилась в telegram-канале «ЧП Пермь — новости».
«Пробка на Чусовском мосту. Стоим три часа уже», — указано в сообщении. На момент публикации материала пробка исчезла. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».
URA.RU писало ранее, что на трассе Пермь — Краснокамск столкнулись две фуры и автобус, из-за этого образовалась большая пробка. В сети водители предлагали искать пути объезда.
На момент публикации материала движение на участке было восстановлено
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