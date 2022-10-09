09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Пермские водители пожаловались на трехчасовую пробку на Чусовском мосту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авто, техника, ЖД и автосервис. Пермь, пробка, трасса
Пермские автовладельцы сообщили о пробке на мосту (архивное фото) Фото:

О многокилометровой пробке на одном из пермских мостов рассказали очевидцы. Информация появилась в telegram-канале «ЧП Пермь — новости».

«Пробка на Чусовском мосту. Стоим три часа уже», — указано в сообщении. На момент публикации материала пробка исчезла. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

URA.RU писало ранее, что на трассе Пермь — Краснокамск столкнулись две фуры и автобус, из-за этого образовалась большая пробка. В сети водители предлагали искать пути объезда.

На момент публикации материала движение на участке было восстановлено

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О многокилометровой пробке на одном из пермских мостов рассказали очевидцы. Информация появилась в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». «Пробка на Чусовском мосту. Стоим три часа уже», — указано в сообщении. На момент публикации материала пробка исчезла. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты». URA.RU писало ранее, что на трассе Пермь — Краснокамск столкнулись две фуры и автобус, из-за этого образовалась большая пробка. В сети водители предлагали искать пути объезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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