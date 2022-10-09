ХМАО вошел в топ-10 регионов России по материальному благополучию населения

РИА «Новости»: ХМАО занял седьмое место в федеральном рейтинге благополучия населения

ХМАО вошел в топ-10 по материальному благополучию населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ХМАО занял 7-е место в рейтинге регионов России по материальному состоянию населения. Исследование опубликовало РИА «Новости».

«Материальное состояние населения россиян оценили эксперты РИА Рейтинг. В исследовании использованы данные Росстата и Центрального банка РФ», — сообщает новостное агентство.

При составлении рейтинга учитывалось отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров по каждому округу, банковские вклады населения, доля населения с доходами выше границы бедности, доля населения с доходом выше 60 тыс. рублей и другие показатели. По показателям 2021 года ХМАО получил 76,8 пунктов, для сравнения у занимающей 12 место Свердловской области 51,86 балла.

Ранее URA.RU рассказало, что Сургут занял 5-е место в федеральном рейтинге по уровню зарплат. Средняя заработная плата в городе приближается к 100 тыс. рублей.