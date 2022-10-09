Мобилизованные мегионцы в Омске получили посылки от земляков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные из ХМАО, проходящие подготовку в гарнизоне Омска, получили гуманитарную помощь от земляков. Об этом рассказал мобилизованный блогер из Мегиона в telegram-канале «Дневники мобилизованного».

«Вчера вечером пришла гуманитарка. Получили носки, бритвы, пену для бритья, чай, шоколад, кондитерские изделия, канцелярию, сигареты с зажигалками, антисептик, пищу быстрого приготовления. Спасибо вам за помощь», — сообщил блогер.

Ранее URA.RU рассказало, что мобилизованный блогер из Покачей за час закрыл сбор на покупку коптера. Он приобретет его для своего подразделения.

Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Видео: telegram-канал «Дневники мобилизованного»