09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Мобилизованные из ХМАО получили гуманитарную помощь от земляков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, военные сборы, 32военный городок, мобилизация, мобилизованные
Мобилизованные мегионцы в Омске получили посылки от земляков Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные из ХМАО, проходящие подготовку в гарнизоне Омска, получили гуманитарную помощь от земляков. Об этом рассказал мобилизованный блогер из Мегиона в telegram-канале «Дневники мобилизованного».

«Вчера вечером пришла гуманитарка. Получили носки, бритвы, пену для бритья, чай, шоколад, кондитерские изделия, канцелярию, сигареты с зажигалками, антисептик, пищу быстрого приготовления. Спасибо вам за помощь», — сообщил блогер.

Ранее URA.RU рассказало, что мобилизованный блогер из Покачей за час закрыл сбор на покупку коптера. Он приобретет его для своего подразделения.

Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Видео: telegram-канал «Дневники мобилизованного»

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Мобилизованные из ХМАО, проходящие подготовку в гарнизоне Омска, получили гуманитарную помощь от земляков. Об этом рассказал мобилизованный блогер из Мегиона в telegram-канале «Дневники мобилизованного». «Вчера вечером пришла гуманитарка. Получили носки, бритвы, пену для бритья, чай, шоколад, кондитерские изделия, канцелярию, сигареты с зажигалками, антисептик, пищу быстрого приготовления. Спасибо вам за помощь», — сообщил блогер. Ранее URA.RU рассказало, что мобилизованный блогер из Покачей за час закрыл сбор на покупку коптера. Он приобретет его для своего подразделения. Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Видео: telegram-канал «Дневники мобилизованного»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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