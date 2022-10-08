Жители ХМАО за час собрали средства на покупку коптера для мобилизованного земляка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Блогер из ХМАО Алексей Крецул, призванный по частичной мобилизации, объявил сбор средств на покупку коптера. Через час он выложил пост с благодарностью за собранные средства в своей группе «Это Крецул!» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сбор закрыт! Гигантское спасибо всем вам! Чек по покупке обязательно опубликую», — написал Крецул в соцсети.

На вырученные от сбора деньги он собирается приобрести коптер Mini 3 pro для своего подразделения. Данная модель стоит 121 тысячу рублей.

Ранее URA.RU рассказало об условиях размещения мобилизованных в воинской части Екатеринбурга. Там проходят обучение югорцы, в том числе и Крецул.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация не затронет студентов, срочников и некоторые другие части населения.