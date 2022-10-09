09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Столб ЛЭП стал причиной смерти мужчины в ХМАО

В Нефтеюганском районе автомобиль врезался в столб ЛЭП
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, электроэнергия, лэп, провода, столб лэп
Автомобиль Ford съехал в кювет и врезался в столб ЛЭП в ХМАО Фото:

В Нефтеюганском районе (ХМАО) автомобиль Ford съехал в кювет и врезался в столб ЛЭП. Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального ГИБДД.

«В результате происшествия водитель не пострадал. Однако один пассажир получил травмы, а второй скончался на месте», — уточняется в канале ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) водитель Volkswagen совершил наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

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В Нефтеюганском районе (ХМАО) автомобиль Ford съехал в кювет и врезался в столб ЛЭП. Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального ГИБДД. «В результате происшествия водитель не пострадал. Однако один пассажир получил травмы, а второй скончался на месте», — уточняется в канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) водитель Volkswagen совершил наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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