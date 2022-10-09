Столб ЛЭП стал причиной смерти мужчины в ХМАО

В Нефтеюганском районе автомобиль врезался в столб ЛЭП

10 октября 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Автомобиль Ford съехал в кювет и врезался в столб ЛЭП в ХМАО Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Нефтеюганском районе (ХМАО) автомобиль Ford съехал в кювет и врезался в столб ЛЭП. Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального ГИБДД. «В результате происшествия водитель не пострадал. Однако один пассажир получил травмы, а второй скончался на месте», — уточняется в канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) водитель Volkswagen совершил наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

В Нефтеюганском районе (ХМАО) автомобиль Ford съехал в кювет и врезался в столб ЛЭП. Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального ГИБДД. «В результате происшествия водитель не пострадал. Однако один пассажир получил травмы, а второй скончался на месте», — уточняется в канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) водитель Volkswagen совершил наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.