Курганцев приглашают на военную службу в Чечню

10 октября 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

Вакантные должности: повар, стрелок, контролер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Курганской области приглашают на военную службу по контракту в Чеченскую Республику и Челябинскую область. Объявление о наборе военнослужащих опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». «Приглашаем на военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации — военная часть города Озерск Челябинской области. Также идет набор в войсковую часть в городе Грозный Чеченской Республики. Вакантные должности: повар, стрелок, контролер. Денежное довольствие от 38 000 рублей. Материальная помощь раз в год. Премирование по итогам года и компенсация за поднаем жилья», — говорится в объявлении. Военнослужащим полагается отпуск от 35 дней, бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для двух человек и путевки в санатории Росгвардии. Заключить контракт могут годные по состоянию здоровья мужчины до 35 лет. При этом необходимо наличие профильного образования, отсутствие судимости у кандидата и у близких родственников. Ранее URA.RU писало, что ЧВК «Вагнер» приглашает курганцев на военную службу по контракту в зону СВО. Добровольцам обещают зарплату в 240 тысяч рублей. Также сообщалось, что открыты вакансии водителей, стропальщиков и ремонтников.

Жителей Курганской области приглашают на военную службу по контракту в Чеченскую Республику и Челябинскую область. Объявление о наборе военнослужащих опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». «Приглашаем на военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации — военная часть города Озерск Челябинской области. Также идет набор в войсковую часть в городе Грозный Чеченской Республики. Вакантные должности: повар, стрелок, контролер. Денежное довольствие от 38 000 рублей. Материальная помощь раз в год. Премирование по итогам года и компенсация за поднаем жилья», — говорится в объявлении. Военнослужащим полагается отпуск от 35 дней, бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для двух человек и путевки в санатории Росгвардии. Заключить контракт могут годные по состоянию здоровья мужчины до 35 лет. При этом необходимо наличие профильного образования, отсутствие судимости у кандидата и у близких родственников. Ранее URA.RU писало, что ЧВК «Вагнер» приглашает курганцев на военную службу по контракту в зону СВО. Добровольцам обещают зарплату в 240 тысяч рублей. Также сообщалось, что открыты вакансии водителей, стропальщиков и ремонтников.