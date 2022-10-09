09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Курганцев приглашают на военную службу в Чечню

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Вакантные должности: повар, стрелок, контролер Фото:

Жителей Курганской области приглашают на военную службу по контракту в Чеченскую Республику и Челябинскую область. Объявление о наборе военнослужащих опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашаем на военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации — военная часть города Озерск Челябинской области. Также идет набор в войсковую часть в городе Грозный Чеченской Республики. Вакантные должности: повар, стрелок, контролер. Денежное довольствие от 38 000 рублей. Материальная помощь раз в год. Премирование по итогам года и компенсация за поднаем жилья», — говорится в объявлении. Военнослужащим полагается отпуск от 35 дней, бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для двух человек и путевки в санатории Росгвардии.

Заключить контракт могут годные по состоянию здоровья мужчины до 35 лет. При этом необходимо наличие профильного образования, отсутствие судимости у кандидата и у близких родственников.

Ранее URA.RU писало, что ЧВК «Вагнер» приглашает курганцев на военную службу по контракту в зону СВО. Добровольцам обещают зарплату в 240 тысяч рублей. Также сообщалось, что открыты вакансии водителей, стропальщиков и ремонтников.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Жителей Курганской области приглашают на военную службу по контракту в Чеченскую Республику и Челябинскую область. Объявление о наборе военнослужащих опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». «Приглашаем на военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации — военная часть города Озерск Челябинской области. Также идет набор в войсковую часть в городе Грозный Чеченской Республики. Вакантные должности: повар, стрелок, контролер. Денежное довольствие от 38 000 рублей. Материальная помощь раз в год. Премирование по итогам года и компенсация за поднаем жилья», — говорится в объявлении. Военнослужащим полагается отпуск от 35 дней, бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для двух человек и путевки в санатории Росгвардии. Заключить контракт могут годные по состоянию здоровья мужчины до 35 лет. При этом необходимо наличие профильного образования, отсутствие судимости у кандидата и у близких родственников. Ранее URA.RU писало, что ЧВК «Вагнер» приглашает курганцев на военную службу по контракту в зону СВО. Добровольцам обещают зарплату в 240 тысяч рублей. Также сообщалось, что открыты вакансии водителей, стропальщиков и ремонтников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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