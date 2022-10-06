ЧВК «Вагнер» предлагает курганским добровольцам зарплату в 240 тысяч рублей

07 октября 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» предлагает курганцам зарплату в 240 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» (также известная, как «Группа Вагнера») приглашает курганцев на военную службу. Информация о наборе бойцов появилась на одном из рекламных билбордов возле Центрального рынка. Добровольцам обещают платить минимум 240 тысяч рублей в месяц. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель ЧВК «Вагнер» в Курганской области. «Желающие вступить в ЧВК „Вагнер“ из Курганской области есть. Приходят, мы с ними общаемся. Сказать какое именно количество не можем. Данная информация конфиденциальна. В приоритете добровольцы с военными специальностями. Все зависит от квалификации. Самая минимальная заработная плата в „Группе Вагнера“ — 240 000 рублей в месяц», — рассказал представитель ЧВК «Вагнер». Ранее URA.RU писало, что «Группа Вагнера» набирает в Курганской области гражданских специалистов. Среди вакансий: водители, стропальщики и ремонтники. Также сообщалось, что житель Кургана хочет вступить в ЧВК «Вагнер», чтобы отправиться на фронт. О специальной военной операции стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины. В Кургане появились билборды с рекламой ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» (также известная, как «Группа Вагнера») приглашает курганцев на военную службу. Информация о наборе бойцов появилась на одном из рекламных билбордов возле Центрального рынка. Добровольцам обещают платить минимум 240 тысяч рублей в месяц. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель ЧВК «Вагнер» в Курганской области. «Желающие вступить в ЧВК „Вагнер“ из Курганской области есть. Приходят, мы с ними общаемся. Сказать какое именно количество не можем. Данная информация конфиденциальна. В приоритете добровольцы с военными специальностями. Все зависит от квалификации. Самая минимальная заработная плата в „Группе Вагнера“ — 240 000 рублей в месяц», — рассказал представитель ЧВК «Вагнер». Ранее URA.RU писало, что «Группа Вагнера» набирает в Курганской области гражданских специалистов. Среди вакансий: водители, стропальщики и ремонтники. Также сообщалось, что житель Кургана хочет вступить в ЧВК «Вагнер», чтобы отправиться на фронт. О специальной военной операции стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.