Взрывы прогремели во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире

Взрывы прогремели на территориях Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Взрывы прогремели во Львове и Днепре. Об этом сообщают telegram-каналы глав территорий.
«Еще возможны прилеты. Пожалуйста, находитесь в укрытиях», — написал глава Днепра Борис Филатов.
Также советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал о взрывах в Хмельницком, уточнив, что работает ПВО. Помимо это — взрывы в Тернополе.
Помимо этого, глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о взрывах во Львове. Информацию подтвердил и мэр города Андрей Садовой.
Во Львовской области работает ПВО, заявил глава ОВА Максим Козицкий. Информацию подтвердил Садовой. Также сообщают о взрывах в Виннице — в центре Украины. Кроме того, по сообщениям telegram-канала WarGonzo, прозвучали взрывы и в Житомире.
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