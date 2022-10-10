Взрывы прогремели во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире

10 октября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Взрывы прогремели на территориях Украины Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взрывы прогремели во Львове и Днепре. Об этом сообщают telegram-каналы глав территорий. «Еще возможны прилеты. Пожалуйста, находитесь в укрытиях», — написал глава Днепра Борис Филатов. Также советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал о взрывах в Хмельницком, уточнив, что работает ПВО. Помимо это — взрывы в Тернополе. Помимо этого, глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о взрывах во Львове. Информацию подтвердил и мэр города Андрей Садовой. Во Львовской области работает ПВО, заявил глава ОВА Максим Козицкий. Информацию подтвердил Садовой. Также сообщают о взрывах в Виннице — в центре Украины. Кроме того, по сообщениям telegram-канала WarGonzo, прозвучали взрывы и в Житомире.

Взрывы прогремели во Львове и Днепре. Об этом сообщают telegram-каналы глав территорий. «Еще возможны прилеты. Пожалуйста, находитесь в укрытиях», — написал глава Днепра Борис Филатов. Также советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал о взрывах в Хмельницком, уточнив, что работает ПВО. Помимо это — взрывы в Тернополе. Помимо этого, глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о взрывах во Львове. Информацию подтвердил и мэр города Андрей Садовой. Во Львовской области работает ПВО, заявил глава ОВА Максим Козицкий. Информацию подтвердил Садовой. Также сообщают о взрывах в Виннице — в центре Украины. Кроме того, по сообщениям telegram-канала WarGonzo, прозвучали взрывы и в Житомире.