Взрывы прогремели во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире

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Фото. Пермь., флаг украины
Взрывы прогремели на территориях Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Взрывы прогремели во Львове и Днепре. Об этом сообщают telegram-каналы глав территорий.

«Еще возможны прилеты. Пожалуйста, находитесь в укрытиях», — написал глава Днепра Борис Филатов.

Также советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал о взрывах в Хмельницком, уточнив, что работает ПВО. Помимо это — взрывы в Тернополе.

Помимо этого, глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о взрывах во Львове. Информацию подтвердил и мэр города Андрей Садовой.

Во Львовской области работает ПВО, заявил глава ОВА Максим Козицкий. Информацию подтвердил Садовой. Также сообщают о взрывах в Виннице — в центре Украины. Кроме того, по сообщениям telegram-канала WarGonzo, прозвучали взрывы и в Житомире.

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Взрывы прогремели во Львове и Днепре. Об этом сообщают telegram-каналы глав территорий. «Еще возможны прилеты. Пожалуйста, находитесь в укрытиях», — написал глава Днепра Борис Филатов. Также советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал о взрывах в Хмельницком, уточнив, что работает ПВО. Помимо это — взрывы в Тернополе. Помимо этого, глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о взрывах во Львове. Информацию подтвердил и мэр города Андрей Садовой. Во Львовской области работает ПВО, заявил глава ОВА Максим Козицкий. Информацию подтвердил Садовой. Также сообщают о взрывах в Виннице — в центре Украины. Кроме того, по сообщениям telegram-канала WarGonzo, прозвучали взрывы и в Житомире.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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