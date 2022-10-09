В Тюмень возвращается ушедший бренд

В ТРЦ «Кристалл» с 10 октября, спустя семь месяцев после закрытия, возобновляет свою работу магазин косметики и парфюмерии Sephora. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил администратор торгового центра. Магазин откроется под новым названием «Иль де Ботэ».
«Сегодня, в 12 дня, у нас действительно открывается магазин Sephora, но под новым названием. Теперь он будет именоваться „Иль де Ботэ“ », — рассказал администратор «Кристалла».
Напомним, бренд Sephorа после начала спецоперации приостановил свою деятельность в России. Позже все 88 магазинов приобрел местный гендиректор компании «Иль де Ботэ». С 10 октября магазины по всей стране возобновляют свою работу.
Ранее под новым названием в Тюмени открылись магазины Cropp, House и Reserved. Теперь бренды, ранее принадлежавшие польской компании LPP Group, носят названия Cr, Xc, и Re соответственно.
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