09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

В Тюмень возвращается ушедший бренд

В Тюмени под новым названием открывается магазин косметики Sephora
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя ярмарка в Гринвиче. Екатеринбург, магазин косметики, косметика, иль де ботэ
Магазины приостановили свою работу в марте Фото:

В ТРЦ «Кристалл» с 10 октября, спустя семь месяцев после закрытия, возобновляет свою работу магазин косметики и парфюмерии Sephora. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил администратор торгового центра. Магазин откроется под новым названием «Иль де Ботэ».

«Сегодня, в 12 дня, у нас действительно открывается магазин Sephora, но под новым названием. Теперь он будет именоваться „Иль де Ботэ“ », — рассказал администратор «Кристалла».

Напомним, бренд Sephorа после начала спецоперации приостановил свою деятельность в России. Позже все 88 магазинов приобрел местный гендиректор компании «Иль де Ботэ». С 10 октября магазины по всей стране возобновляют свою работу.

Ранее под новым названием в Тюмени открылись магазины Cropp, House и Reserved. Теперь бренды, ранее принадлежавшие польской компании LPP Group, носят названия Cr, Xc, и Re соответственно.

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В ТРЦ «Кристалл» с 10 октября, спустя семь месяцев после закрытия, возобновляет свою работу магазин косметики и парфюмерии Sephora. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил администратор торгового центра. Магазин откроется под новым названием «Иль де Ботэ». «Сегодня, в 12 дня, у нас действительно открывается магазин Sephora, но под новым названием. Теперь он будет именоваться „Иль де Ботэ“ », — рассказал администратор «Кристалла». Напомним, бренд Sephorа после начала спецоперации приостановил свою деятельность в России. Позже все 88 магазинов приобрел местный гендиректор компании «Иль де Ботэ». С 10 октября магазины по всей стране возобновляют свою работу. Ранее под новым названием в Тюмени открылись магазины Cropp, House и Reserved. Теперь бренды, ранее принадлежавшие польской компании LPP Group, носят названия Cr, Xc, и Re соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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