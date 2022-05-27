Магазины Cropp, House и Reserved сменили названия после открытия. Скриншоты

27 мая 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Магазины сменили названия и владельца Фото: Денис Моргунов © URA.RU Недавно открытые магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, принадлежавшие польской компании LPP Group, сменили названия в 2ГИС. Также магазины сменили и владельца. Изменения коснулись точек по всей России. Названия магазинов изменились в 2ГИС на более короткие. Бренд Mohito теперь называется М. Reserved переименовали в Re. Также свои названия сменили магазины Cropp и House на Cr и Хс. Sinsay теперь стали называться — Син. Магазины принадлежали польской компании LPP Group. Сейчас в России бизнес принадлежит консорциуму из Китая. Ранее URA.RU писало о том, что закрытые на фоне начатой 24 февраля спецоперации магазины польской компании LPP Group возобновили свою работу в Тюмени. Многие крупные международные компании заявили о приостановке своей деятельности на территории России. Скриншот: новое название магазина House в 2ГИС Скриншот: новое название магазина Sinsay в 2ГИС Скриншот: новое название магазина Cropp в 2ГИС

Недавно открытые магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, принадлежавшие польской компании LPP Group, сменили названия в 2ГИС. Также магазины сменили и владельца. Изменения коснулись точек по всей России. Названия магазинов изменились в 2ГИС на более короткие. Бренд Mohito теперь называется М. Reserved переименовали в Re. Также свои названия сменили магазины Cropp и House на Cr и Хс. Sinsay теперь стали называться — Син. Магазины принадлежали польской компании LPP Group. Сейчас в России бизнес принадлежит консорциуму из Китая. Ранее URA.RU писало о том, что закрытые на фоне начатой 24 февраля спецоперации магазины польской компании LPP Group возобновили свою работу в Тюмени. Многие крупные международные компании заявили о приостановке своей деятельности на территории России.