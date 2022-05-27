Магазины Cropp, House и Reserved сменили названия после открытия. Скриншоты

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Магазины одежды возобновляют работу. Тюмень
Магазины сменили названия и владельца Фото:

Недавно открытые магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, принадлежавшие польской компании LPP Group, сменили названия в 2ГИС. Также магазины сменили и владельца. Изменения коснулись точек по всей России.

Названия магазинов изменились в 2ГИС на более короткие. Бренд Mohito теперь называется М. Reserved переименовали в Re. Также свои названия сменили магазины Cropp и House на Cr и Хс. Sinsay теперь стали называться — Син.

Магазины принадлежали польской компании LPP Group. Сейчас в России бизнес принадлежит консорциуму из Китая.

Ранее URA.RU писало о том, что закрытые на фоне начатой 24 февраля спецоперации магазины польской компании LPP Group возобновили свою работу в Тюмени. Многие крупные международные компании заявили о приостановке своей деятельности на территории России.

Скриншот: новое название магазина House в 2ГИС

Скриншот: новое название магазина Sinsay в 2ГИС
Скриншот: новое название магазина Cropp в 2ГИС
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Недавно открытые магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, принадлежавшие польской компании LPP Group, сменили названия в 2ГИС. Также магазины сменили и владельца. Изменения коснулись точек по всей России. Названия магазинов изменились в 2ГИС на более короткие. Бренд Mohito теперь называется М. Reserved переименовали в Re. Также свои названия сменили магазины Cropp и House на Cr и Хс. Sinsay теперь стали называться — Син. Магазины принадлежали польской компании LPP Group. Сейчас в России бизнес принадлежит консорциуму из Китая. Ранее URA.RU писало о том, что закрытые на фоне начатой 24 февраля спецоперации магазины польской компании LPP Group возобновили свою работу в Тюмени. Многие крупные международные компании заявили о приостановке своей деятельности на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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