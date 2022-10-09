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Курган оказался на карте мишеней для ядерных ракет США. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители города Кургана во время пандемии коронавируса. Курган, противогаз, город курган, площадь ленина, жители города кургана
На карте ядерных целей ракет США 1956 года оказался Курган и его жители Фото:

На рассекреченной карте ядерных целей 1956 года среди 1100 геоточек оказался город Курган. О ставших известными данных сообщил сайт futureoflife.

«Архивы Национальной Безопасности США опубликовали рассекреченный список ядерных целей 1956 года, в который входят 1100 географических пунктов в Восточной Европе, России, Китае и Северной Корее», — выложил карту ресурс. На интерактивной карте среди прочих есть красная точка, расположенная в Кургане.

Создатели сайта предполагают, что актуальный список ядерных целей может быть схож со списком 66-летней давности. При нажатии кнопки «Сдетонировать» зона поражения охватывает весь областной центр и близлежащие населенные пункты Кетовского округа. Количество жертв и пострадавших предположительно составит более 300 тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пентагоне не видят предпосылок к тому, что Россия может использовать ядерное оружие. Несмотря на это, в ходе недавних контактов на высшем уровне высказывалась озабоченность о подобном развитии событий.

Среди ядерных целей ракет США 1956 года оказалась одна цель в Кургане
Зона поражения при возможном ядерном ударе по Кургану на интерактивной карте

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

На рассекреченной карте ядерных целей 1956 года среди 1100 геоточек оказался город Курган. О ставших известными данных сообщил сайт futureoflife. «Архивы Национальной Безопасности США опубликовали рассекреченный список ядерных целей 1956 года, в который входят 1100 географических пунктов в Восточной Европе, России, Китае и Северной Корее», — выложил карту ресурс. На интерактивной карте среди прочих есть красная точка, расположенная в Кургане. Создатели сайта предполагают, что актуальный список ядерных целей может быть схож со списком 66-летней давности. При нажатии кнопки «Сдетонировать» зона поражения охватывает весь областной центр и близлежащие населенные пункты Кетовского округа. Количество жертв и пострадавших предположительно составит более 300 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Пентагоне не видят предпосылок к тому, что Россия может использовать ядерное оружие. Несмотря на это, в ходе недавних контактов на высшем уровне высказывалась озабоченность о подобном развитии событий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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