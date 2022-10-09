Курган оказался на карте мишеней для ядерных ракет США. Скрин

10 октября 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

На карте ядерных целей ракет США 1956 года оказался Курган и его жители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На рассекреченной карте ядерных целей 1956 года среди 1100 геоточек оказался город Курган. О ставших известными данных сообщил сайт futureoflife. «Архивы Национальной Безопасности США опубликовали рассекреченный список ядерных целей 1956 года, в который входят 1100 географических пунктов в Восточной Европе, России, Китае и Северной Корее», — выложил карту ресурс. На интерактивной карте среди прочих есть красная точка, расположенная в Кургане. Создатели сайта предполагают, что актуальный список ядерных целей может быть схож со списком 66-летней давности. При нажатии кнопки «Сдетонировать» зона поражения охватывает весь областной центр и близлежащие населенные пункты Кетовского округа. Количество жертв и пострадавших предположительно составит более 300 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Пентагоне не видят предпосылок к тому, что Россия может использовать ядерное оружие. Несмотря на это, в ходе недавних контактов на высшем уровне высказывалась озабоченность о подобном развитии событий. Среди ядерных целей ракет США 1956 года оказалась одна цель в Кургане скрин: futureoflife.org Зона поражения при возможном ядерном ударе по Кургану на интерактивной карте скрин: futureoflife.org

На рассекреченной карте ядерных целей 1956 года среди 1100 геоточек оказался город Курган. О ставших известными данных сообщил сайт futureoflife. «Архивы Национальной Безопасности США опубликовали рассекреченный список ядерных целей 1956 года, в который входят 1100 географических пунктов в Восточной Европе, России, Китае и Северной Корее», — выложил карту ресурс. На интерактивной карте среди прочих есть красная точка, расположенная в Кургане. Создатели сайта предполагают, что актуальный список ядерных целей может быть схож со списком 66-летней давности. При нажатии кнопки «Сдетонировать» зона поражения охватывает весь областной центр и близлежащие населенные пункты Кетовского округа. Количество жертв и пострадавших предположительно составит более 300 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Пентагоне не видят предпосылок к тому, что Россия может использовать ядерное оружие. Несмотря на это, в ходе недавних контактов на высшем уровне высказывалась озабоченность о подобном развитии событий.