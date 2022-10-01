Пентагон: США сомневаются, что РФ применит ядерное оружие

01 октября 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

По словам Остина, на данном этапе Путин не принял решение об использовании ядерного оружия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация США не видит оснований полагать, что Россия использует ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что [президент России Владимир Путин] принял такое решение», — поделился Остин в интервью CNN. Министр обороны США также отметил, что Америка в ходе недавних контактов с Россией на высоком уровне выразила свои озабоченности тем, что российская армия может применить ядерное оружие. Ранее издание Le Figaro сообщало, что РФ не заинтересована в нанесении ядерного удара по Украине. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США очень серьезно относятся к заявлениям России о ядерном оружии.

Администрация США не видит оснований полагать, что Россия использует ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что [президент России Владимир Путин] принял такое решение», — поделился Остин в интервью CNN. Министр обороны США также отметил, что Америка в ходе недавних контактов с Россией на высоком уровне выразила свои озабоченности тем, что российская армия может применить ядерное оружие. Ранее издание Le Figaro сообщало, что РФ не заинтересована в нанесении ядерного удара по Украине. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США очень серьезно относятся к заявлениям России о ядерном оружии.