Пентагон: США сомневаются, что РФ применит ядерное оружие

По словам Остина, на данном этапе Путин не принял решение об использовании ядерного оружия
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Администрация США не видит оснований полагать, что Россия использует ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что [президент России Владимир Путин] принял такое решение», — поделился Остин в интервью CNN. Министр обороны США также отметил, что Америка в ходе недавних контактов с Россией на высоком уровне выразила свои озабоченности тем, что российская армия может применить ядерное оружие.
Ранее издание Le Figaro сообщало, что РФ не заинтересована в нанесении ядерного удара по Украине. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США очень серьезно относятся к заявлениям России о ядерном оружии.