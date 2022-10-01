Пентагон: США сомневаются, что РФ применит ядерное оружие

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, пушка, милитари, армия, оружие, милитаризация, артиллерия, z войска, выставка оружия, Армия россии, армия 2022
По словам Остина, на данном этапе Путин не принял решение об использовании ядерного оружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация США не видит оснований полагать, что Россия использует ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что [президент России Владимир Путин] принял такое решение», — поделился Остин в интервью CNN. Министр обороны США также отметил, что Америка в ходе недавних контактов с Россией на высоком уровне выразила свои озабоченности тем, что российская армия может применить ядерное оружие.

Ранее издание Le Figaro сообщало, что РФ не заинтересована в нанесении ядерного удара по Украине. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США очень серьезно относятся к заявлениям России о ядерном оружии.

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Администрация США не видит оснований полагать, что Россия использует ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что [президент России Владимир Путин] принял такое решение», — поделился Остин в интервью CNN. Министр обороны США также отметил, что Америка в ходе недавних контактов с Россией на высоком уровне выразила свои озабоченности тем, что российская армия может применить ядерное оружие. Ранее издание Le Figaro сообщало, что РФ не заинтересована в нанесении ядерного удара по Украине. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США очень серьезно относятся к заявлениям России о ядерном оружии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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