Силовики задержали свердловского топ-менеджера с предприятия Росатома

Денис Васькин находится в СИЗО до 24 декабря Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бойцы силовых структур Свердловской области задержали одного из руководителей Белоярской атомной электростанции (входит в Росатом), который подозревается во взятках. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«Задержание проходило летом, в операции участвовали сотрудники УФСБ по Свердловской области. Подозреваемого доставили в суд и поместили в СИЗО», — сообщил собеседник агентства. Предположительно, в коррупции и посредничестве при получении взятки подозревают замдиректора Белоярской АЭС Дениса Васькина.

В пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга URA.RU подтвердили факт задержания Васькина. «20 сентября срок содержания под стражей продлен до 24 декабря, однако поступила жалоба. Дело направлено в Свердловский областной суд», — сообщили в пресс-службе.

URA.RU направило запрос в пресс-центр Белоярской АЭС. Ответа на момент публикации не поступало. У журналистов нет возможности связаться с самим Васькиным, редакция готова предоставить ему возможность высказаться. «Предоставить запрашиваемые сведения не представляется возможным в соответствии с частью 1 статьи 161 УПК Российской Федерации», — сообщили в УФСБ по Свердловской области.

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