Зеленский записал первое обращение после взрывов по всей Украине

Владимир Зеленский заявил, что удары были по всей стране
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский записал первое обращение после взрывов в стране, в котором заявил о повреждениях энергообъектов по всей Украине. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале украинского лидера.
«Энергообъекты [повреждены] по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг», — заявил Зеленский в обращении.
Об ударах по Украине стало известно утром 10 октября. Взрывами повредило как энергообъекты, так и другую инфраструктуру. В некоторых регионах уже нет света и воды, также наблюдаются проблемы с доступом к интернету.
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