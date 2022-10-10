Зеленский записал первое обращение после взрывов по всей Украине

Зеленский заявил об ударах по энергетическим объектам Украины
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что удары были по всей стране Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский записал первое обращение после взрывов в стране, в котором заявил о повреждениях энергообъектов по всей Украине. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале украинского лидера.

«Энергообъекты [повреждены] по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг», — заявил Зеленский в обращении.

Об ударах по Украине стало известно утром 10 октября. Взрывами повредило как энергообъекты, так и другую инфраструктуру. В некоторых регионах уже нет света и воды, также наблюдаются проблемы с доступом к интернету.

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Президент Украины Владимир Зеленский записал первое обращение после взрывов в стране, в котором заявил о повреждениях энергообъектов по всей Украине. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале украинского лидера. «Энергообъекты [повреждены] по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг», — заявил Зеленский в обращении. Об ударах по Украине стало известно утром 10 октября. Взрывами повредило как энергообъекты, так и другую инфраструктуру. В некоторых регионах уже нет света и воды, также наблюдаются проблемы с доступом к интернету.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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