Министерство Казахстана подало в суд на жительницу Курганской области из-за пенсии

Жительница Курганской области присвоила пенсию своей умершей матери, которую начисляли в Казахстане Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Шадринском районном суде Курганской области рассмотрели иск Минтруда и соцзащиты населения Республики Казахстан к жительнице города, которая присвоила пенсию своей умершей матери. Информация появилась на сайте суда.

«ГУ „Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан“ обратилось в суд с иском к О. о взыскании неосновательного обогащения. <…> В ходе проводимых мероприятий по возврату излишне выплаченных пенсионных выплат выяснилось, что… женщина пользовалась банковской картой после смерти владелицы, своей матери. [Минтруд] просит взыскать в бюджет Республики Казахстан с О. сумму незаконно полученной пенсии», — гласят материалы дела. Сумма ущерба составила 562 813 тенге или 125 349 рублей.

Получательница пенсии умерла в 2020 году в Екатеринбурге. Картой, на которую из Казахстана поступали пенсионные средства, в течение четырех месяцев, с марта по июль 2020 года, пользовалась ее дочь. Женщина пояснила, что ей нужны были средства, чтобы оплатить дорогостоящие похороны.

Суд рассмотрел показания сторон и решил удовлетворить иск. «Взыскать с О. в пользу ГУ „Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан“ неосновательное обогащение в размере 125348 рублей 11 копеек», — говорится в решении суда.

Ранее URA.RU сообщало, что родственнику умершего курганца ПФР отказал в выплате пособия на погребение. Виновное должностное лицо было привлечено прокуратурой к ответственности.