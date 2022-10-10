10 октября 2022

Министерство Казахстана подало в суд на жительницу Курганской области из-за пенсии

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Жительница Курганской области присвоила пенсию своей умершей матери, которую начисляли в Казахстане Фото:

В Шадринском районном суде Курганской области рассмотрели иск Минтруда и соцзащиты населения Республики Казахстан к жительнице города, которая присвоила пенсию своей умершей матери. Информация появилась на сайте суда.

«ГУ „Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан“ обратилось в суд с иском к О. о взыскании неосновательного обогащения. <…> В ходе проводимых мероприятий по возврату излишне выплаченных пенсионных выплат выяснилось, что… женщина пользовалась банковской картой после смерти владелицы, своей матери. [Минтруд] просит взыскать в бюджет Республики Казахстан с О. сумму незаконно полученной пенсии», — гласят материалы дела. Сумма ущерба составила 562 813 тенге или 125 349 рублей.

Получательница пенсии умерла в 2020 году в Екатеринбурге. Картой, на которую из Казахстана поступали пенсионные средства, в течение четырех месяцев, с марта по июль 2020 года, пользовалась ее дочь. Женщина пояснила, что ей нужны были средства, чтобы оплатить дорогостоящие похороны.

Суд рассмотрел показания сторон и решил удовлетворить иск. «Взыскать с О. в пользу ГУ „Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан“ неосновательное обогащение в размере 125348 рублей 11 копеек», — говорится в решении суда.

Ранее URA.RU сообщало, что родственнику умершего курганца ПФР отказал в выплате пособия на погребение. Виновное должностное лицо было привлечено прокуратурой к ответственности.

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В Шадринском районном суде Курганской области рассмотрели иск Минтруда и соцзащиты населения Республики Казахстан к жительнице города, которая присвоила пенсию своей умершей матери. Информация появилась на сайте суда. «ГУ „Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан“ обратилось в суд с иском к О. о взыскании неосновательного обогащения. <…> В ходе проводимых мероприятий по возврату излишне выплаченных пенсионных выплат выяснилось, что… женщина пользовалась банковской картой после смерти владелицы, своей матери. [Минтруд] просит взыскать в бюджет Республики Казахстан с О. сумму незаконно полученной пенсии», — гласят материалы дела. Сумма ущерба составила 562 813 тенге или 125 349 рублей. Получательница пенсии умерла в 2020 году в Екатеринбурге. Картой, на которую из Казахстана поступали пенсионные средства, в течение четырех месяцев, с марта по июль 2020 года, пользовалась ее дочь. Женщина пояснила, что ей нужны были средства, чтобы оплатить дорогостоящие похороны. Суд рассмотрел показания сторон и решил удовлетворить иск. «Взыскать с О. в пользу ГУ „Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан“ неосновательное обогащение в размере 125348 рублей 11 копеек», — говорится в решении суда. Ранее URA.RU сообщало, что родственнику умершего курганца ПФР отказал в выплате пособия на погребение. Виновное должностное лицо было привлечено прокуратурой к ответственности.
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