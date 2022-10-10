Студента-очника из ХМАО пытались мобилизовать в Москве с участием полиции

10 октября 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Студента МАИ забрали в наручниках в отделение полиции, а оттуда — в мобилизационный пункт. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Студента Ивана Некрасова из Ханты-Мансийска, который очно учится на третьем курсе Московского авиационного института, пытались мобилизовать с участием полиции. Об этом URA.RU сообщила его мать, Татьяна Некрасова. «В 6 утра 6 октября моему сыну Ивану и еще нескольким студентам, которые живут с ним в хостеле на Ленинградском проспекте, принесли повестку о мобилизации. Мой сын должен был явиться в военкомат Головинского района САО города Москвы к 10 утра, но в это время у него были экзамены. В воскресенье в 8 утра в хостел пришла полиция. У студентов отобрали паспорта, переписали персональные данные в повестки. Мой сын возмутился, ему надели наручники, нанеся при этом травмы, и увезли в отделение полиции, а оттуда в сопровождении прокурора его отправили в мобилизационный центр», — рассказала Некрасова журналисту агентства по телефону. Татьяна говорит, что ее сын зарегистрирован у родственников в Истре, но там повестку о мобилизации он не получал. На Ивана в отделении МВД по району Сокол был составлен административный протокол о нарушении общественного порядка. «Мой сын отказался его подписывать, так как не был согласен с действиями сотрудников полиции», — уточнила Некрасова. Из мобилизационного пункта Ивана отпустили уже поздно вечером, после того как в дело вмешалась уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова, к которой обратилась мать студента, а также руководство вуза. «Некрасов уже предоставил справку об обучении в МАИ и был отпущен домой», — прокомментировали в пресс-службе МАИ корреспонденту агентства. Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова сообщила журналисту URA.RU что дело взято на ее личный контроль и она даже готова защищать интересы пострадавшего в суде. «После получения всех документов аппарат уполномоченного определится с предметов иска», — прокомментировала Стребкова. В пресс-службе УМВД по САО г. Москвы корреспонденту URA.RU сообщили, что не в курсе инцидента, но пообещали направить комментарий позже. В военкомате Головинского района Москвы не ответили на звонок журналиста агентства. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студента Ивана Некрасова из Ханты-Мансийска, который очно учится на третьем курсе Московского авиационного института, пытались мобилизовать с участием полиции. Об этом URA.RU сообщила его мать, Татьяна Некрасова. «В 6 утра 6 октября моему сыну Ивану и еще нескольким студентам, которые живут с ним в хостеле на Ленинградском проспекте, принесли повестку о мобилизации. Мой сын должен был явиться в военкомат Головинского района САО города Москвы к 10 утра, но в это время у него были экзамены. В воскресенье в 8 утра в хостел пришла полиция. У студентов отобрали паспорта, переписали персональные данные в повестки. Мой сын возмутился, ему надели наручники, нанеся при этом травмы, и увезли в отделение полиции, а оттуда в сопровождении прокурора его отправили в мобилизационный центр», — рассказала Некрасова журналисту агентства по телефону. Татьяна говорит, что ее сын зарегистрирован у родственников в Истре, но там повестку о мобилизации он не получал. На Ивана в отделении МВД по району Сокол был составлен административный протокол о нарушении общественного порядка. «Мой сын отказался его подписывать, так как не был согласен с действиями сотрудников полиции», — уточнила Некрасова. Из мобилизационного пункта Ивана отпустили уже поздно вечером, после того как в дело вмешалась уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова, к которой обратилась мать студента, а также руководство вуза. «Некрасов уже предоставил справку об обучении в МАИ и был отпущен домой», — прокомментировали в пресс-службе МАИ корреспонденту агентства. Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова сообщила журналисту URA.RU что дело взято на ее личный контроль и она даже готова защищать интересы пострадавшего в суде. «После получения всех документов аппарат уполномоченного определится с предметов иска», — прокомментировала Стребкова. В пресс-службе УМВД по САО г. Москвы корреспонденту URA.RU сообщили, что не в курсе инцидента, но пообещали направить комментарий позже. В военкомате Головинского района Москвы не ответили на звонок журналиста агентства. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.