Глава Крыма заявил о смене тактики спецоперации

Глава республики Крым Аксенов заявил о смене тактики спецоперации на Украине
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Аксенов заявил, что если бы подобная тактика применялась каждый день, киевский режим был бы свергнут Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тактика спецоперации на Украине изменена. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены», — сообщает политик в своем telegram-канале. Также Аксенов добавил, что еще с первого дня СВО говорил, что если бы такие методы ведения спецоперации предпринимались каждый день, то киевский режим был бы свергнут еще в мае.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации (СВО) 24 февраля 2022 года. Целями СВО были денацификация и демилитаризация. Позже в России была объявлена частичная мобилизация, во время которой планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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Тактика спецоперации на Украине изменена. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов. «С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены», — сообщает политик в своем telegram-канале. Также Аксенов добавил, что еще с первого дня СВО говорил, что если бы такие методы ведения спецоперации предпринимались каждый день, то киевский режим был бы свергнут еще в мае. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации (СВО) 24 февраля 2022 года. Целями СВО были денацификация и демилитаризация. Позже в России была объявлена частичная мобилизация, во время которой планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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