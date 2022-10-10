Глава Крыма заявил о смене тактики спецоперации

Аксенов заявил, что если бы подобная тактика применялась каждый день, киевский режим был бы свергнут
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Тактика спецоперации на Украине изменена. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.
«С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены», — сообщает политик в своем telegram-канале. Также Аксенов добавил, что еще с первого дня СВО говорил, что если бы такие методы ведения спецоперации предпринимались каждый день, то киевский режим был бы свергнут еще в мае.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации (СВО) 24 февраля 2022 года. Целями СВО были денацификация и демилитаризация. Позже в России была объявлена частичная мобилизация, во время которой планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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