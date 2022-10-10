Харьков и Львов после ударов полностью остались без света 10 октября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 + В Харькове и Львове произошли взрывы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После взрывов Харьков полностью обесточен. Об этом заявил глава города Игорь Терехов. Также без воды, света и электричества остались жители Львова. «Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно, мы полностью остановили метрополитен», — заявил мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада». Такая же ситуация наблюдается и во Львове, сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный. Президент Украины Владимир Зеленский записал первое обращение после взрывов в стране, в котором заявил о повреждениях энергообъектов по всей Украине. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале украинского лидера. После взрывов Харьков полностью обесточен. Об этом заявил глава города Игорь Терехов. Также без воды, света и электричества остались жители Львова. «Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно, мы полностью остановили метрополитен», — заявил мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада». Такая же ситуация наблюдается и во Львове, сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный. Президент Украины Владимир Зеленский записал первое обращение после взрывов в стране, в котором заявил о повреждениях энергообъектов по всей Украине. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале украинского лидера. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям