Харьков и Львов после ударов полностью остались без света

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, мчс, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разбор завалов, ремонт, разрушения, обстрел, восстановление, сво
В Харькове и Львове произошли взрывы Фото:

После взрывов Харьков полностью обесточен. Об этом заявил глава города Игорь Терехов. Также без воды, света и электричества остались жители Львова.

«Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно, мы полностью остановили метрополитен», — заявил мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада». Такая же ситуация наблюдается и во Львове, сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный.

Президент Украины Владимир Зеленский записал первое обращение после взрывов в стране, в котором заявил о повреждениях энергообъектов по всей Украине. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале украинского лидера.

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После взрывов Харьков полностью обесточен. Об этом заявил глава города Игорь Терехов. Также без воды, света и электричества остались жители Львова. «Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно, мы полностью остановили метрополитен», — заявил мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада». Такая же ситуация наблюдается и во Львове, сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный. Президент Украины Владимир Зеленский записал первое обращение после взрывов в стране, в котором заявил о повреждениях энергообъектов по всей Украине. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале украинского лидера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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