Харьков и Львов после ударов полностью остались без света

В Харькове и Львове произошли взрывы
После взрывов Харьков полностью обесточен. Об этом заявил глава города Игорь Терехов. Также без воды, света и электричества остались жители Львова.
«Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно, мы полностью остановили метрополитен», — заявил мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада». Такая же ситуация наблюдается и во Львове, сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный.
Президент Украины Владимир Зеленский записал первое обращение после взрывов в стране, в котором заявил о повреждениях энергообъектов по всей Украине. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале украинского лидера.
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