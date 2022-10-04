В Нижневартовске ищут IT-шника на место с бронью от мобилизации

05 октября 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Работнику обещают зарплату от 50 тысяч рублей и бронь от мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Нижневартовске (ХМАО) компания «Северсвязь» ищет системного администратора, которому обещает предоставить бронь от мобилизации. При этом зарплата сотрудника составит от 50 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте HeadHunter. «Инженер (сетевой/системный администратор) от 50 000 рублей на руки. В обязанности входит контроль и обеспечение бесперебойного функционирования телекоммуникационного оборудования. Принятие оперативных мер по устранению неисправности. Социальный пакет: оформление по ТК РФ, оплата отпусков и больничных листов, бронь на мобилизацию», — говорится в объявлении. Работодатель ожидает, что будущий сотрудник имеет опыт работы сетевым инженером или системным администратором от двух лет, а также получил высшее техническое образование в сфере ИТ и владеет техническим английским языком. «Приветствуется наличие любого из перечисленных сертификатов: cisco, huawei, eltex, juniper», — сказано в объявлении. Дозвониться в саму компанию корреспонденту агентства на момент публикации новости не удалось. По телефону указанному в объявлении никто не ответил. Владимир Путин объявил начало мобилизации 21 сентября. При это ряд специалистов в сферах важных для развития экономики страны могут получить отсрочку от мобилизации, среди них и IT-специалисты. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) компания «Северсвязь» ищет системного администратора, которому обещает предоставить бронь от мобилизации. При этом зарплата сотрудника составит от 50 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте HeadHunter. «Инженер (сетевой/системный администратор) от 50 000 рублей на руки. В обязанности входит контроль и обеспечение бесперебойного функционирования телекоммуникационного оборудования. Принятие оперативных мер по устранению неисправности. Социальный пакет: оформление по ТК РФ, оплата отпусков и больничных листов, бронь на мобилизацию», — говорится в объявлении. Работодатель ожидает, что будущий сотрудник имеет опыт работы сетевым инженером или системным администратором от двух лет, а также получил высшее техническое образование в сфере ИТ и владеет техническим английским языком. «Приветствуется наличие любого из перечисленных сертификатов: cisco, huawei, eltex, juniper», — сказано в объявлении. Дозвониться в саму компанию корреспонденту агентства на момент публикации новости не удалось. По телефону указанному в объявлении никто не ответил. Владимир Путин объявил начало мобилизации 21 сентября. При это ряд специалистов в сферах важных для развития экономики страны могут получить отсрочку от мобилизации, среди них и IT-специалисты. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.