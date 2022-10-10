Мобилизованные из ХМАО собирают деньги на тепловизоры и квадрокоптеры

10 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Югорчане открывают сборы на закупку дронов и тепловизоров для военнослужащих Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военнослужащие из ХМАО хотят закупить квадрокоптеры, тепловизоры и оптические прицелы еще в учебных центрах, потому что доставить оборудование в зону боевых действий будет гораздо сложнее. Журналист URA.RU отметил появление сообщений об открытии сборов на высокотехнологичное оборудование сразу в нескольких чатах, где общаются родственники мобилизованных югорчан. «Задача была поставлена конкретная: как можно лучше укомплектовать подразделение, чтобы мы все вернулись живыми и здоровыми. Поэтому я открываю новый сбор на покупку высокотехнологичного оборудования. Мы хотим закупить гаджеты еще в учебке, чтобы была возможность научиться ими пользоваться. Кроме того, их проще купить, находясь в городах-миллионниках, например, в Екатеринбурге, где мы сейчас находимся», — сообщил мобилизованный блогер из Покачей Алексей Крецул на странице своей группы в социальной сети «Вконтакте». Крецул не уточнил, о каком именно оборудовании идет речь. Однако в ряде мобилизационных чатов тоже начинаются сборы на покупку тепловизоров, оптических прицелов и квадрокоптеров. Некоторые участники рекомендуют любителям охоты брать их с собой из дома, чтобы «повысить выживаемость всего подразделения». Кроме этого, обсуждается закупка кевларовых шлемов и тактических перчаток. Ранее URA.RU писало о том, что Крецул закрыл сбор на квадрокоптер всего за час. Неизвестный благотворитель перевел ему 120 тысяч рублей, после чего дрон доставили в часть. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие из ХМАО хотят закупить квадрокоптеры, тепловизоры и оптические прицелы еще в учебных центрах, потому что доставить оборудование в зону боевых действий будет гораздо сложнее. Журналист URA.RU отметил появление сообщений об открытии сборов на высокотехнологичное оборудование сразу в нескольких чатах, где общаются родственники мобилизованных югорчан. «Задача была поставлена конкретная: как можно лучше укомплектовать подразделение, чтобы мы все вернулись живыми и здоровыми. Поэтому я открываю новый сбор на покупку высокотехнологичного оборудования. Мы хотим закупить гаджеты еще в учебке, чтобы была возможность научиться ими пользоваться. Кроме того, их проще купить, находясь в городах-миллионниках, например, в Екатеринбурге, где мы сейчас находимся», — сообщил мобилизованный блогер из Покачей Алексей Крецул на странице своей группы в социальной сети «Вконтакте». Крецул не уточнил, о каком именно оборудовании идет речь. Однако в ряде мобилизационных чатов тоже начинаются сборы на покупку тепловизоров, оптических прицелов и квадрокоптеров. Некоторые участники рекомендуют любителям охоты брать их с собой из дома, чтобы «повысить выживаемость всего подразделения». Кроме этого, обсуждается закупка кевларовых шлемов и тактических перчаток. Ранее URA.RU писало о том, что Крецул закрыл сбор на квадрокоптер всего за час. Неизвестный благотворитель перевел ему 120 тысяч рублей, после чего дрон доставили в часть. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.