Медведев пообещал властям Украины дальнейшую борьбу

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев считает, что Украина угрожает безопасности РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия будет предпринимать дальнейшие шаги по борьбе с политическим режимом Украины. С таким обещанием выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Первый эпизод сыгран. Будут и другие. Помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — написал Медведев в telegram-канале.

Медведев также поделился «личным мнением», что Украина представляет собой государство с «нацистским политическим режимом». По мнению Медведева, Киев представляет и будет представлять угрозу для РФ.

Россия 10 октября нанесла многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. Позднее информацию подтвердили в Минобороны, а президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить такие акты в случае, если Украина продолжит атаки на инфраструктуру России.

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Россия будет предпринимать дальнейшие шаги по борьбе с политическим режимом Украины. С таким обещанием выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Первый эпизод сыгран. Будут и другие. Помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — написал Медведев в telegram-канале. Медведев также поделился «личным мнением», что Украина представляет собой государство с «нацистским политическим режимом». По мнению Медведева, Киев представляет и будет представлять угрозу для РФ. Россия 10 октября нанесла многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. Позднее информацию подтвердили в Минобороны, а президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить такие акты в случае, если Украина продолжит атаки на инфраструктуру России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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