Медведев пообещал властям Украины дальнейшую борьбу 10 октября 2022 в 16:00 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев считает, что Украина угрожает безопасности РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет предпринимать дальнейшие шаги по борьбе с политическим режимом Украины. С таким обещанием выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Первый эпизод сыгран. Будут и другие. Помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — написал Медведев в telegram-канале. Медведев также поделился «личным мнением», что Украина представляет собой государство с «нацистским политическим режимом». По мнению Медведева, Киев представляет и будет представлять угрозу для РФ. Россия 10 октября нанесла многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. Позднее информацию подтвердили в Минобороны, а президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить такие акты в случае, если Украина продолжит атаки на инфраструктуру России. Россия будет предпринимать дальнейшие шаги по борьбе с политическим режимом Украины. С таким обещанием выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Первый эпизод сыгран. Будут и другие. Помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — написал Медведев в telegram-канале. Медведев также поделился «личным мнением», что Украина представляет собой государство с «нацистским политическим режимом». По мнению Медведева, Киев представляет и будет представлять угрозу для РФ. Россия 10 октября нанесла многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. Позднее информацию подтвердили в Минобороны, а президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить такие акты в случае, если Украина продолжит атаки на инфраструктуру России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям