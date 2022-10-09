Мобилизованные отрабатывают стрельбу в ночное время
Тюменские мобилизованные учатся вести боевые действия не только в дневное время, но и ночью. Кадры тренировок военных опубликованы в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области.
В предоставленном видеосюжете видно, как мобилизованные собирают автоматы и занимают огневые позиции. Их задача — поразить цель в условиях минимальной видимости.
Ранее URA.RU писало о том, как проходят тренировки бойцов в дневное время. Экскурсию устроил центр допризывной подготовки «Аванпост».
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