09 октября 2022
08 октября 2022

Тюменские мобилизованные тренируются не только днем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные отрабатывают стрельбу в ночное время Фото:

Тюменские мобилизованные учатся вести боевые действия не только в дневное время, но и ночью. Кадры тренировок военных опубликованы в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области.

В предоставленном видеосюжете видно, как мобилизованные собирают автоматы и занимают огневые позиции. Их задача — поразить цель в условиях минимальной видимости.

Ранее URA.RU писало о том, как проходят тренировки бойцов в дневное время. Экскурсию устроил центр допризывной подготовки «Аванпост».

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

Тюменские мобилизованные учатся вести боевые действия не только в дневное время, но и ночью. Кадры тренировок военных опубликованы в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области. В предоставленном видеосюжете видно, как мобилизованные собирают автоматы и занимают огневые позиции. Их задача — поразить цель в условиях минимальной видимости. Ранее URA.RU писало о том, как проходят тренировки бойцов в дневное время. Экскурсию устроил центр допризывной подготовки «Аванпост».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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