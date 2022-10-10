Столтенберг: НАТО осуждает удары России по Украине

10 октября 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

В НАТО назвали удары со стороны России ужасающими и неизбирательными Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО осуждает российские удары по инфраструктуре Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих соцсетях. «Поговорил с министром иностранных дел Украины и осудил Россию за ужасающие и неизбирательные нападения на гражданскую инфраструктуру на Украине», — заявил политик в своем Twitter (заблокирован в РФ). Столтенберг также добавил, что НАТО будут продолжать оказывать поддержку украинцам столько, сколько потребуется. Россия нанесла несколько высокоточных ударов по территории Украины утром 10 октября. В Киеве ракета упала рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского, рядом находится также офис службы безопасности Украины (СБУ). Один из ударов был нанесен по штабу нацбатальона «Азова» (запрещен в РФ и признан террористической организацией). В Харькове, Житомире и Львове удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. В связи с этим, в некоторых регионах пропал свет, вода и доступ в интернет.

НАТО осуждает российские удары по инфраструктуре Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих соцсетях. «Поговорил с министром иностранных дел Украины и осудил Россию за ужасающие и неизбирательные нападения на гражданскую инфраструктуру на Украине», — заявил политик в своем Twitter (заблокирован в РФ). Столтенберг также добавил, что НАТО будут продолжать оказывать поддержку украинцам столько, сколько потребуется. Россия нанесла несколько высокоточных ударов по территории Украины утром 10 октября. В Киеве ракета упала рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского, рядом находится также офис службы безопасности Украины (СБУ). Один из ударов был нанесен по штабу нацбатальона «Азова» (запрещен в РФ и признан террористической организацией). В Харькове, Житомире и Львове удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. В связи с этим, в некоторых регионах пропал свет, вода и доступ в интернет.