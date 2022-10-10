Столтенберг: НАТО осуждает удары России по Украине

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
В НАТО назвали удары со стороны России ужасающими и неизбирательными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО осуждает российские удары по инфраструктуре Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих соцсетях.

«Поговорил с министром иностранных дел Украины и осудил Россию за ужасающие и неизбирательные нападения на гражданскую инфраструктуру на Украине», — заявил политик в своем Twitter (заблокирован в РФ). Столтенберг также добавил, что НАТО будут продолжать оказывать поддержку украинцам столько, сколько потребуется.

Россия нанесла несколько высокоточных ударов по территории Украины утром 10 октября. В Киеве ракета упала рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского, рядом находится также офис службы безопасности Украины (СБУ). Один из ударов был нанесен по штабу нацбатальона «Азова» (запрещен в РФ и признан террористической организацией). В Харькове, Житомире и Львове удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. В связи с этим, в некоторых регионах пропал свет, вода и доступ в интернет.

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НАТО осуждает российские удары по инфраструктуре Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих соцсетях. «Поговорил с министром иностранных дел Украины и осудил Россию за ужасающие и неизбирательные нападения на гражданскую инфраструктуру на Украине», — заявил политик в своем Twitter (заблокирован в РФ). Столтенберг также добавил, что НАТО будут продолжать оказывать поддержку украинцам столько, сколько потребуется. Россия нанесла несколько высокоточных ударов по территории Украины утром 10 октября. В Киеве ракета упала рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского, рядом находится также офис службы безопасности Украины (СБУ). Один из ударов был нанесен по штабу нацбатальона «Азова» (запрещен в РФ и признан террористической организацией). В Харькове, Житомире и Львове удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. В связи с этим, в некоторых регионах пропал свет, вода и доступ в интернет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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