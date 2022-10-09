09 октября 2022
08 октября 2022

Тюменцы проводили своих родных на спецоперацию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень
Проводы военнослужащих прошли в центре Тюмени Фото:

На площади у здания правительства области в Тюмени прошли проводы военных из спецподразделения «Ермак», сегодня мужчины отбывают на СВО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Перед военнослужащими выступили губернатор Александр Моор, военком Тюменской области Алексей Куличков, представители духовенства. Провожали мужчин их родные и близкие», — рассказал корреспондент URA.RU.

На место проводов военных привезли на 16 автобусах. Их сопровождал кортеж силовиков. Эмоции уезжающих мужчин и их близких можно увидеть на снятых журналистами кадрах.

Ранее URA.RU писало, что к военнослужащим обратился губернатор области Александр Моор. Он пожелал мужчинам разбить врага.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

На площади у здания правительства области в Тюмени прошли проводы военных из спецподразделения «Ермак», сегодня мужчины отбывают на СВО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Перед военнослужащими выступили губернатор Александр Моор, военком Тюменской области Алексей Куличков, представители духовенства. Провожали мужчин их родные и близкие», — рассказал корреспондент URA.RU. На место проводов военных привезли на 16 автобусах. Их сопровождал кортеж силовиков. Эмоции уезжающих мужчин и их близких можно увидеть на снятых журналистами кадрах. Ранее URA.RU писало, что к военнослужащим обратился губернатор области Александр Моор. Он пожелал мужчинам разбить врага.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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