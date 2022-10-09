Проводы военнослужащих прошли в центре Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На площади у здания правительства области в Тюмени прошли проводы военных из спецподразделения «Ермак», сегодня мужчины отбывают на СВО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Перед военнослужащими выступили губернатор Александр Моор, военком Тюменской области Алексей Куличков, представители духовенства. Провожали мужчин их родные и близкие», — рассказал корреспондент URA.RU.

На место проводов военных привезли на 16 автобусах. Их сопровождал кортеж силовиков. Эмоции уезжающих мужчин и их близких можно увидеть на снятых журналистами кадрах.

Ранее URA.RU писало, что к военнослужащим обратился губернатор области Александр Моор. Он пожелал мужчинам разбить врага.