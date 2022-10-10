Объем предложений в городах ХМАО в среднем вырос на 15% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители ХМАО распродают квартиры на вторичном рынке недвижимости. Объем предложений в городах региона в среднем вырос на 15%. Об этом URA.RU рассказали в компании «Этажи».

«Количество выставленных на продажу квартир с апреля этого года в городах ХМАО выросло на 10—15%. Тренд растущего объема предложения мы отмечаем по всей России. Вместе с этим растет и конкуренция за покупателя», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По данным агентства недвижимости, из-за большого количества объектов на рынке активизировались частные инвесторы, которые покупают квартиры с максимальным дисконтом для перепродажи в будущем. «Нестабильная экономическая ситуация в совокупности с геополитическими факторами привела к тому, что одна часть собственников стала повышать цену своих объектов. Другая при срочной продаже стала делать дисконт, доходивший в конце сентября на отдельные объекты до 20—25% от изначальной цены предложения», — рассказывает аналитик.

В краткосрочной перспективе скидки на часть объектов вторичного рынка сохранятся. Иванов считает, что ожидать резкого снижения цен с нынешними ипотечными ставками не стоит.

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