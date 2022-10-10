Семье беженцев из Красного Лимана требуется помощь пермяков

10 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Жители Кондратово организовали сбор необходимых вещей для беженцев Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семье беженцев, покинувшей Красный Лиман, требуется помощь пермяков. Об этом URA.RU рассказала жительница деревни Кондратово Ольга Проскурина, по соседству с которой поселились беженцы. Женщина отметила, что сейчас приехавшие разместились у своих родных, которые переехали в Пермский край еще в 2016 году. «В 2016 году семья Колиновских — двое родителей и их дети — переехала в Кондратово из Красного Лимана. Здесь они до 2020 года жили на „птичьих правах“, пока в 2020 году не получили российское гражданство, и не оформили ипотеку. Сейчас, в связи с ситуацией в Красном Лимане, они перевезли сюда свою родню. Теперь родственники, 10 человек, ютятся в небольшой квартире, площадью 54 кв метра. Они обращались в администрации Кондратово и Пермского округа за получением временного жилья, но там им сказали, что свободного маневренного фонда в наличии нет. Также я спросила у них [беженцев]: в чем они нуждаются? На что мне ответили, что из вещей у них только то, в чем они сюда приехали. Поэтому я обратилась к жителям Кондратово за помощью в сборе теплых вещей, предметов первой необходимости», — рассказала Проскурина. Пермячка уточнила, что сейчас семье из ДНР требуется одежда (в том числе, верхняя) для детей в возрасте 12 мес, 10 и 15, 18 лет, а также обувь и одежда для взрослых. В пресс- службе администрации Пермского округа URA.RU рассказали, что данная семья уже стоит на контроле в территориальном управлении министерства соцразвития Пермского края по городу Перми. «Мы знаем, что неравнодушные жители Кондратово подключились, и направили [беженцам] вещи первой необходимости, обувь, продукты питания, канцтовары, средства личной гигиены. К сожалению, на территории Пермского района нет маневренного жилфонда, поэтому выделить муниципальную квартиру возможности нет. Члены этой семьи уже подали заявки на получение российских паспортов, написали заявления на все социальные выплаты и пособия. Дети из этой семьи будут устроены в школу, мальчик будет учиться в четвертом классе, девочка — в восьмом», — пояснили в администрации. Кроме этого, в минсоцразвития Прикамья обратились к благотворительным фондам с просьбой о сборе средств на съем жилья для прибывших беженцев. Ситуация в районе населенного пункта Красный Лиман осложнилась к концу сентября, из-за чего Союзные войска вынуждены были его покинуть, чтобы не попасть в окружение. По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, ситуация на направлении Красного Лимана к 7 октября остается сложной. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семье беженцев, покинувшей Красный Лиман, требуется помощь пермяков. Об этом URA.RU рассказала жительница деревни Кондратово Ольга Проскурина, по соседству с которой поселились беженцы. Женщина отметила, что сейчас приехавшие разместились у своих родных, которые переехали в Пермский край еще в 2016 году. «В 2016 году семья Колиновских — двое родителей и их дети — переехала в Кондратово из Красного Лимана. Здесь они до 2020 года жили на „птичьих правах“, пока в 2020 году не получили российское гражданство, и не оформили ипотеку. Сейчас, в связи с ситуацией в Красном Лимане, они перевезли сюда свою родню. Теперь родственники, 10 человек, ютятся в небольшой квартире, площадью 54 кв метра. Они обращались в администрации Кондратово и Пермского округа за получением временного жилья, но там им сказали, что свободного маневренного фонда в наличии нет. Также я спросила у них [беженцев]: в чем они нуждаются? На что мне ответили, что из вещей у них только то, в чем они сюда приехали. Поэтому я обратилась к жителям Кондратово за помощью в сборе теплых вещей, предметов первой необходимости», — рассказала Проскурина. Пермячка уточнила, что сейчас семье из ДНР требуется одежда (в том числе, верхняя) для детей в возрасте 12 мес, 10 и 15, 18 лет, а также обувь и одежда для взрослых. В пресс- службе администрации Пермского округа URA.RU рассказали, что данная семья уже стоит на контроле в территориальном управлении министерства соцразвития Пермского края по городу Перми. «Мы знаем, что неравнодушные жители Кондратово подключились, и направили [беженцам] вещи первой необходимости, обувь, продукты питания, канцтовары, средства личной гигиены. К сожалению, на территории Пермского района нет маневренного жилфонда, поэтому выделить муниципальную квартиру возможности нет. Члены этой семьи уже подали заявки на получение российских паспортов, написали заявления на все социальные выплаты и пособия. Дети из этой семьи будут устроены в школу, мальчик будет учиться в четвертом классе, девочка — в восьмом», — пояснили в администрации. Кроме этого, в минсоцразвития Прикамья обратились к благотворительным фондам с просьбой о сборе средств на съем жилья для прибывших беженцев. Ситуация в районе населенного пункта Красный Лиман осложнилась к концу сентября, из-за чего Союзные войска вынуждены были его покинуть, чтобы не попасть в окружение. По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, ситуация на направлении Красного Лимана к 7 октября остается сложной. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса.