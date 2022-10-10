Семье беженцев из Красного Лимана требуется помощь пермяков

Семье беженцев, покинувшей Красный Лиман, требуется помощь пермяков. Об этом URA.RU рассказала жительница деревни Кондратово Ольга Проскурина, по соседству с которой поселились беженцы. Женщина отметила, что сейчас приехавшие разместились у своих родных, которые переехали в Пермский край еще в 2016 году.
«В 2016 году семья Колиновских — двое родителей и их дети — переехала в Кондратово из Красного Лимана. Здесь они до 2020 года жили на „птичьих правах“, пока в 2020 году не получили российское гражданство, и не оформили ипотеку. Сейчас, в связи с ситуацией в Красном Лимане, они перевезли сюда свою родню. Теперь родственники, 10 человек, ютятся в небольшой квартире, площадью 54 кв метра. Они обращались в администрации Кондратово и Пермского округа за получением временного жилья, но там им сказали, что свободного маневренного фонда в наличии нет. Также я спросила у них [беженцев]: в чем они нуждаются? На что мне ответили, что из вещей у них только то, в чем они сюда приехали. Поэтому я обратилась к жителям Кондратово за помощью в сборе теплых вещей, предметов первой необходимости», — рассказала Проскурина.
Пермячка уточнила, что сейчас семье из ДНР требуется одежда (в том числе, верхняя) для детей в возрасте 12 мес, 10 и 15, 18 лет, а также обувь и одежда для взрослых. В пресс- службе администрации Пермского округа URA.RU рассказали, что данная семья уже стоит на контроле в территориальном управлении министерства соцразвития Пермского края по городу Перми.
«Мы знаем, что неравнодушные жители Кондратово подключились, и направили [беженцам] вещи первой необходимости, обувь, продукты питания, канцтовары, средства личной гигиены. К сожалению, на территории Пермского района нет маневренного жилфонда, поэтому выделить муниципальную квартиру возможности нет. Члены этой семьи уже подали заявки на получение российских паспортов, написали заявления на все социальные выплаты и пособия. Дети из этой семьи будут устроены в школу, мальчик будет учиться в четвертом классе, девочка — в восьмом», — пояснили в администрации. Кроме этого, в минсоцразвития Прикамья обратились к благотворительным фондам с просьбой о сборе средств на съем жилья для прибывших беженцев.
Ситуация в районе населенного пункта Красный Лиман осложнилась к концу сентября, из-за чего Союзные войска вынуждены были его покинуть, чтобы не попасть в окружение. По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, ситуация на направлении Красного Лимана к 7 октября остается сложной. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса.
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