Депутат Госдумы Бессараб: алименты у мобилизованных спишут автоматически

11 октября 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Мобилизованные не освобождаются от уплаты алиментов, заявила Светлана Бессараб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Подлежащие частичной мобилизации россияне не освобождаются от уплаты алиментов. Сумма будет автоматически вычитаться из средств, которые военнослужащий получает по контракту, и переводиться на счет матери ребенка. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Дети ни в коем случае не должны страдать ни при каких обстоятельствах. Тут не должна мешать ни мобилизация, ни служба в армии, ни что иное. Дети должны быть защищены при любых обстоятельствах и при любых условиях. Поэтому если у мобилизованного есть задолженность по алиментам, то она не будет ему прощена. По контракту военные получают соответствующие средства, алименты будут списываться с самого счета. Автоматически», — объяснила Светлана Бессараб. При этом, напомнила депутат Госдумы, мобилизованным представляются кредитные каникулы. «Президентом подписан закон о кредитных и налоговых каникулах для мобилизованных и их ближайших родственников, и он уже вступил в силу. То есть, если есть кредиты, есть опасения, что семья не сможет какой-то период времени оплачивать их, то достаточно будет просто подать соответствующее заявление непосредственно от мобилизованного или от его ближайшего родственника. И кредитно-финансовая организация обязана предоставить соответствующие кредитные каникулы. В случае гибели военнослужащего или получения в связи с ранением нетрудоспособности, инвалидности, все кредиты будут списаны, как с мобилизованного, так и с его ближайших родственников», — добавила Бессараб. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Всего планируется привлечь около 300 тысяч запасников. Президент РФ Владимир Путин подписал 7 октября закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подлежащие частичной мобилизации россияне не освобождаются от уплаты алиментов. Сумма будет автоматически вычитаться из средств, которые военнослужащий получает по контракту, и переводиться на счет матери ребенка. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Дети ни в коем случае не должны страдать ни при каких обстоятельствах. Тут не должна мешать ни мобилизация, ни служба в армии, ни что иное. Дети должны быть защищены при любых обстоятельствах и при любых условиях. Поэтому если у мобилизованного есть задолженность по алиментам, то она не будет ему прощена. По контракту военные получают соответствующие средства, алименты будут списываться с самого счета. Автоматически», — объяснила Светлана Бессараб. При этом, напомнила депутат Госдумы, мобилизованным представляются кредитные каникулы. «Президентом подписан закон о кредитных и налоговых каникулах для мобилизованных и их ближайших родственников, и он уже вступил в силу. То есть, если есть кредиты, есть опасения, что семья не сможет какой-то период времени оплачивать их, то достаточно будет просто подать соответствующее заявление непосредственно от мобилизованного или от его ближайшего родственника. И кредитно-финансовая организация обязана предоставить соответствующие кредитные каникулы. В случае гибели военнослужащего или получения в связи с ранением нетрудоспособности, инвалидности, все кредиты будут списаны, как с мобилизованного, так и с его ближайших родственников», — добавила Бессараб. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Всего планируется привлечь около 300 тысяч запасников. Президент РФ Владимир Путин подписал 7 октября закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации.