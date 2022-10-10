Пермячке грозит срок за разглашение персональных данных артистов РФ и блогеров

Женщина отправила данные артистов в чат знакомой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми будут судить сотрудницу салона сотовой связи за разглашение персональных данных клиентов, среди которых — популярные артисты России и блогеры. Женщине может грозить до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Установлено, что в мае 2022 года обвиняемая в ходе переписки со своей знакомой в мессенджере скопировала персональные данные клиентов сотовой компании. Среди них были популярные артисты России. Женщина также пыталась найти персональные данные других популярных людей и блогеров», — сообщили в пресс-релизе.

Обвиняемая признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения. За разглашение данных сотруднице салона может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в интернет утекли личные данные пермяков. Среди них — автовладельцы, клиенты СДЭК и ВТБ.