Пермячке грозит срок за разглашение персональных данных артистов РФ и блогеров

В Перми будут судить сотрудницу салона сотовой связи за разглашение персональных данных клиентов, среди которых — популярные артисты России и блогеры. Женщине может грозить до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«Установлено, что в мае 2022 года обвиняемая в ходе переписки со своей знакомой в мессенджере скопировала персональные данные клиентов сотовой компании. Среди них были популярные артисты России. Женщина также пыталась найти персональные данные других популярных людей и блогеров», — сообщили в пресс-релизе.
Обвиняемая признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения. За разглашение данных сотруднице салона может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в интернет утекли личные данные пермяков. Среди них — автовладельцы, клиенты СДЭК и ВТБ.
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