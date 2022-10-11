Терапевт Лапа назвала три заболевания, которые часто развиваются после 30 лет

Терапевт Лапа: аллергии, ревматизм и сердечно-сосудистые заболевания чаще всего появляются у людей старше 30 лет

11 октября 2022 в 07:06 Размер текста - 17 +

Человек с молодого возраста должен пристально следить за своим здоровьем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Атопический дерматит, ревматоидные (ревматизм, ревматоидный артрит) и сердечно-сосудистые заболевания чаще всего развиваются у людей после 30 лет. Об этом URA.RU рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Самое частое, с чем мы сталкиваемся, это аллергия, атопические дерматиты. Сильно растет группа людей, которые переносят эти болезни. И очень много тяжелых ревматоидных заболеваний, именно потому что они не лечатся своевременно. Это тоже большая группа людей из 30-летних», — сказала Людмила Лапа. «Сердечно-сосудистые заболевания, как всегда. Инфаркты никто не отменял. И мы слышим, что 30-летние умирают от инфаркта. Кто на футбольном поле, кто на боксерских соревнованиях, кто на лыжне. Там очень большие перегрузки, а они для любого человека коварны, и риск таких заболеваний очень высок», — добавила терапевт. Врач подчеркнула, что в молодости человек должен быть очень внимателен к своему здоровью, чтобы потом не бегать по больницам. «В это время надо заботиться о своем здоровье. Что называется, смолоду. Если мы это не делаем, а пьем, гуляем, курим, то здоровье ухудшается. Здоровых людей не так много. Надо очень серьезно к этому подходить», — заключила она. Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU заявил, что у переболевших COVID-19 раньше срока могут проявиться заболевания, которые чаще всего встречаются в старости. Он отметил, что из-за коронавируса очень сильно страдает сосудистая система. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Атопический дерматит, ревматоидные (ревматизм, ревматоидный артрит) и сердечно-сосудистые заболевания чаще всего развиваются у людей после 30 лет. Об этом URA.RU рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Самое частое, с чем мы сталкиваемся, это аллергия, атопические дерматиты. Сильно растет группа людей, которые переносят эти болезни. И очень много тяжелых ревматоидных заболеваний, именно потому что они не лечатся своевременно. Это тоже большая группа людей из 30-летних», — сказала Людмила Лапа. «Сердечно-сосудистые заболевания, как всегда. Инфаркты никто не отменял. И мы слышим, что 30-летние умирают от инфаркта. Кто на футбольном поле, кто на боксерских соревнованиях, кто на лыжне. Там очень большие перегрузки, а они для любого человека коварны, и риск таких заболеваний очень высок», — добавила терапевт. Врач подчеркнула, что в молодости человек должен быть очень внимателен к своему здоровью, чтобы потом не бегать по больницам. «В это время надо заботиться о своем здоровье. Что называется, смолоду. Если мы это не делаем, а пьем, гуляем, курим, то здоровье ухудшается. Здоровых людей не так много. Надо очень серьезно к этому подходить», — заключила она. Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU заявил, что у переболевших COVID-19 раньше срока могут проявиться заболевания, которые чаще всего встречаются в старости. Он отметил, что из-за коронавируса очень сильно страдает сосудистая система.