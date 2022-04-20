Иммунолог заявил о раннем приходе возрастных болезней из-за COVID

Инсульты из-за COVID-19 могут начать возникать в возрасте 50 лет Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У переболевших COVID-19 раньше срока могут проявиться заболевания, которые чаще всего встречаются в старости. Об этом в беседе с URA.RU заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«У переболевших COVID-19 намного раньше стали проявляться возрастные заболевания. Были исследования по частоте возникновения сердечно-сосудистых нарушений и катастроф. Это инсульты, инфаркты, острые тромбозы. Частота их проявлений увеличилась от двух до пяти раз, при учете всех других факторов, при этом возникать проблемы начали в возрасте 50-55+. Причем резко она подскакивает после тяжело перенесенного COVID-19 или длительного постковидного синдрома. То есть возрастные болезни могли проявиться через 8-10 лет, а начались уже сейчас», — объяснил Николай Крючков.

По словам иммунолога, COVID-19 может привести к более раннему проявлению диабета второго типа, нарушениям работы мозга. «Считается, что коронавирус с высокой долей вероятности ускоряет старение, как и некоторые другие неинфекционные хронические заболевания и острые состояния. Так как идет дегенерация органов и тканей, когда клетки погибают за счет разных механизмов, это и ишемия, и апоптозы. Также особенно сильно страдают сосуды, на фоне COVID-19 сохраняются длительные воспаления, которые соответственно становится хроническими. Все это старит органы ткани, и намного раньше у человека проявляются такие возрастные заболевания, как диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, а также метаболические синдромы, нарушения кровообращения головного мозга, венозные недостаточности, эндокринные заболевания, аритмии, поражения глазного дна, сетчатки», — добавил Крючков.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН, доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заявила, что средняя продолжительность жизни из-за COVID-19 сократилась на десять лет. По мнению замдиректора Научного центра неврологии Сергея Иллариошкина, после пандемии мир ждет волна нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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